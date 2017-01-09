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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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İHH ve Kırşehir Belediyesi'nden Halep'e 4 TIR'lık gıda yardımı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:00
İHH ve Kırşehir Belediyesi'nden Halep'e 4 TIR'lık gıda yardımı
İHH ve Kırşehir Belediyesi'nden Halep'e 4 TIR'lık gıda yardımı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Enderhan Öz
Kamera : Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - İHH ve Kırşehir Belediyesinin ortaklaşa yaptığı Halep'e yardım kampanyasında insani yardım malzemesi taşıyan 4 TIR yola çıktı.
Lise Caddesi üzerinde toplanan yardım TIR'ları dualar ve tekbirlerle yola çıkarken Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yardım malzemeleri alımlarının devam ettiğini ve Kırşehirlilerin duyarlı olduğunu söyledi.
TIR'ların hareket noktasında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, " Alalh hayır yapanların hayrını kabul etsin. Halep'i tüm dünya izledi. Bizler Kırşehirliler olarak 4 TIR'lık yardımı gönderiyoruz. İnşallah ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bu malzemeler ulaşacak. Herkesin yapılan yardımlara katkısı var. "dedi.
İHH Başkanı Mehmet Tercan'da yapılan yardımlar hakkında bilgiler sundu.
Müslüman coğrafyasında yaşanan zulme karşı yapılan dua esnasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken un ağırlıklı ve gıda malzemelerinin de yer aldığı 4 TIR yola çıktı.
(EÖ-AÖ-Y)

09.01.2017 15:04:24 TSI
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