YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep (İHA)Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Gaziantep İl Başkanı Uzman Doktor Ali Muhittin Taşdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Taşdoğan, Gazetecilerin, halk adına kutsal bir görev üstlendiklerini ve bu görevi icra ederken de çok kez zorluklarla karşılaştıklarını söyledi. Gazetecilerin fedakarca işlerini yaptığını belirten Taşdoğan, "Şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğu hepimizin malumudur. Vatandaşlarımız adına gözlemleyip yaşananları kamuoyuna taşıyan, bunu yaparken de bazen ailesinden bile fedakarlıkta bulunarak kutsal bir görevi yerine getiren toplumun sesi olan Basın mensuplarımız, mesleklerinin gereğini yerine getirmek için yeri geldiğinde canlarını ortaya koyarak görev yapmaktadırlar. Özgür ve tarafsız bir basının varlığı şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan biridir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

(LO-SD-Y)



09.01.2017 15:09:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER