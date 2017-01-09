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Manavgat Belediyespor play off'u garantiledi

(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Antalya Süper Amatör Merkez Doğu Grubu'nda mücadele eden

Manavgat Belediyespor kendi sahasında Gazipaşa Belediyespor'u 10-0 mağlup ederek play off'lara katılmayı garantiledi.

2016-2017 sezonunda Süper Amatör Merkez Doğu Grubu'nda mücadele eden Manavgat Belediyespor Manavgat Atatürk Stadında Gazipaşa Belediyespor ile oynadığı karşılaşmayı 10-0 gibi farklı bir skorla kazanarak ligin bitimine 2 hafta kala play off maçlarına katılmayı garantiledi. Alihan 5, Adil 3, Engin ve Emrah'ın golleriyle sonuca giden Manavgat Belediyespor, 2017-2018 sezonunda Bölgesel amatör Ligde mücadele edebilmek için Antalya'da oynanacak olan Play-Off maçlarına katılmaya hak kazandı.

(AK-Y)



09.01.2017 15:11:49 TSI

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