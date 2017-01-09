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ERÜ Rektörü Güven'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" Mesajı



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' münasebetiyle yaptığı açıklamada, tüm basın çalışanlarının günlerini kutladı.

Gazeteciliğin fedakârlık isteyen bir meslek olduğunu kaydeden Rektör Güven, "Hızla globalleşen ve sınırların kalktığı dünyamızda; yeniliklerden, gelişmelerden, yaşananlardan bilgim yok diyen kimse olmasa gerek. Çünkü yaygınlığı hızla artan kitle iletişim araçları, haberin, bilginin insanlara daha hızlı ulaşmasına, kişinin istediği alanda istediği bilgiyi anında bulabilmesine neden olmaktadır. İşte bu noktada gazetecilik mesleği, özellikle kamuoyunun tarafsız, doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesinde, yaşanan aksaklıkların ilgililere iletilmesinde, objektif açıdan gelişmelerin değerlendirilmesinde büyük önem arz etmektedir. Haberi kaynağından aldıktan sonra doğru bir şekilde vatandaşlara aktaran gazeteciler, aynı zamanda toplum adına yapılan her türlü faaliyetin birer denetçisi görevi de üstlenmektedir. Mesai mefhumu olmaksızın çalışan gazeteciler, ülkede demokrasi kültürünün yerleşmesine de önemli katkı sağlamaktadır. Bu yüzden gazetecilik mesleği zor, bir o kadar da bu mesleği yapmak fedakârlık ve özveri gerektirir. Çalışma şartlarındaki zorluklara rağmen, görevlerini tarafsız, objektif ve basın ahlâk kurallarına bağlı bir şekilde yürüten tüm yerel ve ulusal basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

(AÖ-Y)



09.01.2017 15:12:12 TSI

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