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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Başkan Konak, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:09
Başkan Konak, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, yayınladığı mesaj ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Başkan Konak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, basının ve basın çalışanlarının önemine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:
"Öncelikle Afyonumuzda görev yapan tüm medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bizler, gazeteci arkadaşlarımızın ne zor şartlar altında halkımızı bilgilendirmek için çalıştıklarının farkındayız. Kamuoyunun hızlı, sağlıklı haber alabilmesi ve olaylara değişik açılardan bakmasında basının rolü çok büyüktür. Gece-gündüz demeden, her iklim şartında halkı bilgilendirmek adına haber peşinde olan gazeteciler, son derece zor ve meşakkatli bir görevi icra etmektedirler.
Basın çalışanlarımızın prensipli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde yerine getirdikleri bu önemli görevleri için teşekkür eder, ilimizdeki gazete, radyo, televizyon ve internet medyası olmak üzere tüm medya çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."
(GC-

09.01.2017 15:13:11 TSI
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