BASKİ'den su kesintisi açıklaması
İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğle saatlerinden itibaren sosyal medya üzerinden kısa sürede yayılan su kesintisi haberine Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı tarafından açıklama getirildi.
Yapılan açıklamada "BASKİ Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Bandırma ilçe merkezimizde an itibarıyla herhangi bir su kesintimiz bulunmamaktadır. Yoğun hava şartları nedeniyle tüm tesislerimizde önlemler alınarak çalışmalar devam etmektedir. Basında ve sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan Bandırma'da su kesintisi ile ilgili haber geçmiş aylarda yapılan çalışmamızla ilgili bir duyuru olup, yaratılmak istenen algıya vatandaşlarımızın itibar etmemeleri oluşabilecek bir arıza ve su kesintisi ile ilgili gerekli bilgilendirme BASKİ Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde vatandaşlarımıza duyurulmaktadır" denildi
09.01.2017 15:16:47 TSI
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