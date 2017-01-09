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Sungurlu Belediyesi'nden kar mesaisi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:18
Sungurlu Belediyesi'nden kar mesaisi
Sungurlu Belediyesi'nden kar mesaisi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri seferber oldu.
Sungurlu Belediyesi personeli, kar yağışı nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzların önüne geçmek adına kar temizleme çalışması yaparken, temizlik yapılan bölgelerde buzlanmaların önüne geçmek için tuzlama ve kumlama yapıyor.
İlçede kar yağışı ile ilgili hiçbir sıkıntının yaşanmağını dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Kış aylarının gelmesiyle oluşan zorlu hava şartlarına karşı Sungurlu Belediyesi olarak gece gündüz hazır konumdayız. Yolların açık tutulması ve vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Mevsimsel yağışlar yeteri kadar olmalı ki, bol ve bereketli bir ürün dönemi yaşayabilelim. Onun içindir temennimiz mevsim yağışlarının bölgemizde devam etmesidir. Kar yağışı devam ettikçe belediyemizin temizleme ve tuzlama çalışmaları da aralıksız devam edecektir" dedi.
(SŞ-BÖ)

09.01.2017 15:22:42 TSI
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