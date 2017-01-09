Ziraat Odası Başkanı Çetindağ'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çetindağ mesajında,"Kutsal meslekler arasında yer alan gazetecilik mesleğini icra eden kardeşlerimiz zor şartlar altında, gece gündüz demeden görevlerini yapmaktadır. 10 ocak'ta dahi görevlerini sürdüren gazeteciler, toplumun her kesiminin sesi olmaya devam etmektedir. Basın susarsa toplumun bir ayağı topal, bir gözü kör ve bir kulağı sağır olur. Bu vesileyle, insanların ortak sesi, gözü, kulağı olan, basın meslek ilkeleri doğrultusunda görevlerini başarıyla ifa eden başta gazetecilerimiz olmak üzere basın-yayın organlarımızın tüm çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlar, sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullandı.
(UY-AÖ-Y)
09.01.2017 15:23:55 TSI
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