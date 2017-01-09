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Dörtyol'un kurtuluşunun 95. yılı kutlandı



(Fotoğraflı)



Necati İvgin

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı törenle kutlandı.

Kutlama töreninde Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneğine üye bir grup tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu canlandırıldı.

Dörtyol Hükümet Konağı temsili milis kuvvetlerinden alınarak Türk bayrağı çekildi. Anıta Dörtyol Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Dörtyol Belediyesi ve Kuvayi Milliye Derneği çelenkleri sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Şeref Defteri Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy tarafından imzalandı.

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy törende yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 100 yıl öncesinde bu toprakları bölmeye, bölüşmeye kalkan emperyalist güçlerin hala bölge ve ülkemiz üzerinde gözü olduğunu biliyoruz. 1918 yılında üzerinde bulunduğumuz bu vatan toprakları önce İngilizlerin işgali ile karşılaştı. Ardından İngilizler, Fransızlarla anlaşarak bu toprakları onlara devretti. Fransızlar'da üniforma giydirdikleri Ermenilerle bölgemizi işgal edip buralara Ermenileri getirdiler. Tüm bunları yaparken hiçbiri Türk'ün düşüncesini almak gereği bile duymadılar. Dörtyol'da bir Mehmet Kara, Karahasan Paşa, Hacı Emin Hoca, Antep'te Kamil Bey, Şahin Beyler çıktı, Osmaniye'de Rahime Hatun, Erzurum'da Nene Hatun, Maraş'ta Sütçü İmam çıktı. Velhasıl Türk milletinin yiğit evlatları çıktı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıktı. İşgalci emperyalistlerin tüm planlarını başlarına geçirdi. Bu yüzden tarihimizle, atalarımızla övünüyoruz. Dünün Kara Mehmet Çavuşları, Kara Hasan Paşaları, Hacı Emin Hocalarının yerine bugün de canını bu vatan için seve seve ortaya koyacak Ayhan Kıymacı, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin'ler var. Mayası vatan aşkıyla yoğrulmuş milletimiz asla bölücülere, yıkıcılara, ülkemiz üzerinde planlar yapanlara fırsat vermeyecektir" dedi.

Anıt Alanında yapılması planlanan kutlamalar hava muhalefeti nedeniyle Halk Eğitim Merkezi salonunda devam etti. Yapılan konuşmaların ardından şiirler okundu, spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

(NCT-Y)



09.01.2017 15:27:49 TSI

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