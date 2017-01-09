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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Pınarbaşından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:25
Pınarbaşından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Pınarbaşından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
- Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı:
-"Güçlü basın, demokrasinin teminatıdır"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini, ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığını bildirdi.
Pınarbaşı, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk gerektiren, zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu vurguladı. Çağın en dinamik ve saygın mesleklerinden birini icra ede gazetecilerin, aynı zamanda vatandaşın gözü, kulağı ve sesi olduğunu belirten Pınarbaşı, "Güçlü bir basın, ülkede demokrasinin ve ifade özgürlüğünün en önemli teminatıdır. Fakat basının özgürlüğü, hiçbir zaman sorumsuzluk olarak da algılanmamalıdır. Asıl olan halkın tarafsız ve doğru biçimde haber alabilmesinin sağlanmasıdır" dedi.
Doğru haber vermek kadar kara propaganda malzemelerini ayıklamanın da habercilerin yükümlülükleri arasında olduğunu kaydeden Pınarbaşı, "Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan basın mensuplarımızın, sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdüreceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin kamuoyuna ulaştırılması görevini yerine getirirken meslek ilkelerinden ayrılmayan, bilginin doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayan basın mensubu arkadaşlarımın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
(BB-BRN-Y)

09.01.2017 15:28:20 TSI
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