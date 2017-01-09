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Bayram'dan Çorum TSO'ya ziyaret

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:27
Bayram'dan Çorum TSO'ya ziyaret
Bayram'dan Çorum TSO'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Yapı Kredi Çorum Şube Müdürü Mustafa Bayram, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret etti.
Yapı Kredi Bankası olarak Çorum ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Mustafa Bayram, Banka olarak sanayicilerin, iş adamlarının ve KOBİ'lerin her zaman yanında olduklarını da vurgulayarak, Çorumlu sanayici ve iş adamlarına kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.
Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da, Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini kaydederek, finans sektörünün iş dünyasının yanında olması gerektiğini vurguladı. Yapı Kredi'nin hizmet kalitesini daha da artırmasını, ayrıca iş dünyasına daha fazla yönelmesi beklediklerini belirten Başaranhıncal, Bayram'a yeni görevinde başarılar diledi.
(MMY-BÖ)

09.01.2017 15:30:34 TSI
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