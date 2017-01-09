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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van'da seyyar satıcı ve dilenci operasyonu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:27
Van'da seyyar satıcı ve dilenci operasyonu
Van'da seyyar satıcı ve dilenci operasyonu

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kentteki dilenci ve seyyar satıcı sorununu ortadan kaldırmak için seferberlik başlattı.
Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından seyyar satıcı ve dilencilere yönelik geniş kapsamlı bir denetim operasyonu başlatıldı. Zabıta ekipleri sokaklarda gelişigüzel seyyar satıcılık yaparak trafiği olumsuz etkileyen, halkı rahatsız edenlerle dilencilik yapanlara karşı başlattıkları denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanı Halis Barut, sürdürülen çalışmalarda büyük mesafeler alındığını söyledi. Van'a, son aylarda ciddi bir nüfus göçünün yaşandığına dikkat çekilerek, bununla birlikte dilencilik yapanların sayısında ciddi bir artış gözlemlendiği vurgulayan Barut, bilhassa yabancı uyruklu dilenci sorunu için İl Göç İdaresi ile koordineli çalışma yaptıklarını kaydetti.
Van'da son yıllarda sokaklarda ciddi bir seyyar satıcı yoğunluğunun yaşandığına da dikkat çeken Barut, ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde seyyar satıcılar ve işportacılar üzerinde çalışma başlattıklarını dile getirdi. İlk etapta korsan satıcıları semt pazarlarına yönlendirerek mağdur olmamaları için gereken hassasiyeti göstereceklerini söyleyen Barut, kentin yaşanabilirliği için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
(MSA-Y)

09.01.2017 15:30:53 TSI
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