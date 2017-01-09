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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas'ta karın keyfini çocuklar çıkardı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:31
Sivas'ta karın keyfini çocuklar çıkardı
Sivas'ta karın keyfini çocuklar çıkardı

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil olmasıyla karın keyfini çocuklar çıkardı.
Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas'ı beyaza bürüdü. Sivas Valiliğinin okulları tatil etmesinin ardından sokağa çıkan çocuklar karın keyfini çıkardı. Kardan adam yapan çocuklar doyasıya kar topu oynadı. Ara sokakların karla kaplanmasının ardından bazı araçlar hareket etmekte güçlük çekti. Sivas Belediyesi ekipleri de kent meydanında kar temizleme çalışmasına devam ediyor. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
(UY-AÖ-AŞ-Y)

09.01.2017 15:35:36 TSI
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