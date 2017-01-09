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Başkan Kurt'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Mesajında; haber alma özgürlüğü için çalışan, vatandaşın çıkarlarını savunan, onları bilgilendiren ve önemli konularda kamuoyu oluşturan bağımsız ve güçlü bir basının, demokrasi için yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, basın emekçilerinin görevlerini yerine getirirken öğretici, gerçekçi, nesnel, yansız, farklı düşünce ve görüşlere yer vererek, demokrasinin çoğulculuk ve çok seslilik ilkelerinin yaşama geçmesine büyük katkı sağladığını kaydetti. Başkan Kurt mesajına şu sözlerle devam etti:

"Bu anlamda toplum adına hayati görevler üstlenen basın emekçilerinin her türlü baskıdan etkilenmeden görev yapmasını sağlayacak çalışma ortamı sağlanmalıdır. Basın özgür olmalıdır. Basına "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar" mantığı ile yaklaşılmamalıdır. Gazeteciler doğruları söyledikleri için cezaevine girmemeli. Doğruları kamuoyuna ulaştırdıkları için, yanlış giden şeyleri doğruya çevirmek istedikleri için takdir almalılardır. Basın hiç kimsenin tekelinde olamaz. Gazeteciler kişilerin, kurumların değil halkın ve doğrunun yanında olması gerekir. Gazetecilerin kalemleri başkalarının yazdıkları ile değil kendi özgür iradeleriyle gerçekleri yazdıkları zaman daha güçlü bir hale gelecektir. Sosyal demokrasinin gereği olan sendikal haklar ve düzenlemelerle basın emekçilerinin karşılaştıkları güçlükler azaltılmalı, verimli çalışma ortamına zemin hazırlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin kimliğini ve öz değerlerini yitirmeden gelişimini sürdürmesinde basınımızın rolü çok büyüktür. Çünkü basın, özgürlüklerin geliştirilmesi, uzlaşma ve barış kültürünün oluşturulması, şeffaf yönetim anlayışının yerleşmesi, demokrasinin gelişmesi, halkın haber alma hakkını en iyi biçimde kullanması ve Cumhuriyetin kazanımlarıyla korunması konusunda etkin bir güçtür. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren tüm basın çalışanlarını saygıyla anıyor; demokrasinin, özgürlüğün, adaletin ve düşünce özgürlüğünün her alanda kaybolmaya başladığı ülkemizde daha özgür, tarafız ve çağdaş bir gazetecilik anlayışı diliyorum."

(KÇ)



09.01.2017 15:37:47 TSI

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