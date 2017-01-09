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Sultanlar, hazırlıklarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Ülke genelinde etkili olan kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesinin ardından Bayanlar Voleybol 1'nci Ligi A Grubu'nda da birçok müsabaka ileri bir tarihe ertelendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor da Yeşilyurt maçının ertelenmesinin ardından, hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü.

Bayanlar Voleybol 1'nci Ligi A Grubu 14'ncü haftasında Işıkkent-Rota Koleji maçı haricinde tüm müsabakalar, olumsuz hava şartlarının ulaşımı olanaksız hale getirmesi nedeniyle ertelendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor da Yeşilyurt müsabakasının ertelenmesinin ardından, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Baş Antrenör Süleyman Bozkan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 2 saat sürdü. Açma germe ve ısınma hareketlerinin ardından oyuncular, toplu oyunlar yaptı. Antrenman maçı ile idmanı sonlandıran yeşil beyazlılarda, teknik heyet ve oyuncuların moralinin yüksek olduğu görüldü.

(SC-Y)



09.01.2017 15:31:57 TSI

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