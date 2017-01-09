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Mardin'de bin 239 çocuğun yüzü güldü



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Mardin Şubesi, Mardin merkez ve ilçelerindeki bin 239 yetim çocuğa sahip çıkarak bakımlarını üstlendi.

Mardin İHH Yetim Birim Başkanı Abdurrahman Ceylan, 2016 yılında bin 239 yetim çocuğa ulaştıklarını ve bunların hayırseverler tarafından desteklendiğini söyledi. Ceylan, Artuklu ilçesinde 249, Dargeçit'te 58, Derik'te 19, Kızıltepe'de 331, Mazıdağı'nda 62, Midyat'ta 159, Nusaybin'de 222, Ömerli'de 29, Savur'da 26 ve Yeşilli'de 84 olmak üzere toplamda bin 239 yetime düzenli bir şekilde aylık ödeme yaptıklarını anlattı.

"Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var-İyilikte Yarışan Sınıflar" projesinin bu sene de gönüllülük esası ile devam ettiğini belirten Ceylan, proje kapsamında 2016 yılında Mardin'deki öğrencilerin 203 yetim çocuğun bakımı üstlendiğini ifade etti. Ceylan, "Proje ile eğitim öğretim müfredatı içerisinde bulunan çocuklarımız ve gençlerimizle yetim çocuklarımız bir araya geliyor. Yetim akranlarının eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve kısmen de barınma ihtiyaçlarını karşıladığı proje, çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever, duyarlı, fedakar ve başkalarının dertleriyle dertlenen karakterli nesiller olarak yetiştirebilmeyi esas almaktadır. Erken yaşta yapılan küçük fedakârlıklar çocukların karakter oluşumuna direkt etki edeceğinden, bencil, duyarsız, merhametsiz bir nesil değil, nitelikli, paylaşmayı seven, yardımsever nesillerin yetişmelerinde projenin katkısının çok olacağı düşünülmektedir" dedi.

(MSK-MP-Y)



09.01.2017 15:38:29 TSI

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