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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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İstanbul'dan Hasköy'e giyim yardımı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:35
İstanbul'dan Hasköy'e giyim yardımı
İstanbul'dan Hasköy'e giyim yardımı

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan'ın girişimleriyle İstanbul'da faaliyet yürüten Sarı Lacivert Derneği tarafından Hasköylü öğrencilere giyim yardımı gönderildi.
Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan'ın İstanbul Kadıköy'deki girişimleriyle Sarı Lacivert Derneği tarafından hazırlanan 105 takım kıyafet, Hasköy Alparslan İlköğretim Okuluna ulaştırıldı. Okula teslim edilen ürünlerin içerisinde yer alan kaban, bot, ayakkabı, atkı, bere ve eldiven burada öğrencilere dağıtıldı. Çocukları tek tek giydiren öğretmen ve idareciler, öğrencilerinin mutluluğuna ortak oldu. Dağıtılan ürünlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, hayrı yapan kim olursa olsun ona minnettar olduklarını söyledi. Çetin geçen kış şartları altında öğrencilere giyim malzemesi dağıtıldığını ifade eden Kaymakam Özkan, "İstanbul'daki Sarı Lacivert Derneği tarafından gönderilen kaban, bot, ayakkabı, atkı, bere ve eldiven, Alparslan İlköğretim Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimize dağıtıldı. Tabi ki buradaki en temel amaç zor şartlar altında, kışı en derin şekilde hisseden öğrencilerimize yararımızın dokunmasıdır. Burada renklerin sarı lacivert, sarı kırmızı veya siyah beyaz olması bence işin ikinci kısmıdır. Bu vesileyle burada renklerin pek bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan buradaki çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bundan daha güzel bir mutluluk olduğunu pek düşünmüyorum. O çocukların gözlerindeki gülümseme, mutluluk her şeye değer bir büyüklüktedir. O manada, yardımda bulunanlara teşekkür ediyorum. Allah kazançlarını arttırsın. Vesile ve aracı olanlara da teşekkür ediyor, inşallah bu tür hayırların devam gelir" dedi.
Okul Müdürü Şefik Elçi ise, 105 öğrenciye giyim yardımı yapıldığını ifade etti. Kış aylarında öğrencilerin bu tür ürünlere ihtiyacı olduğunu kaydeden Elçi, "Çocukların maddi durumları pek iyi değildi. Üzerlerinde bulunan kıyafetler gerçekten kış şartlarına uygun değildi. Çocuklar ciddi manada okula gelene kadar üşüyorlardı. Bu yardımla öğrenciler sevindi. Bu kıyafet ve ürünleri dağıttığımız zaman çocukların yüzlerindeki mutluluğa ve sevince ortak olmak bizler için en büyük mutluluktur" şeklinde konuştu.
(UU-MSA-Y)

09.01.2017 15:38:30 TSI
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