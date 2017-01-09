Diyarbekirspor'un kadın futbolcuları farklı kazandı
DİYARBAKIR (İHA) - Kadınlar 2. Futbol Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, Şehmuz Özer'in vefatı nedeniyle ertelenen maçta Nusaybin Gençlikspor'u 7-0 yenerek puanını 19'a çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Nusaybinli kadın futbolcuların merhum Özer'in anısına yaptığı etkinlik ve davranışlar duygulandırdı. Rakibine gol yağdıran Amed Sportif Faaliyetler Kadın Takımı, namağlup unvanını da korudu. Amedsporlu kadınlar, Şehmuz Özer'in 9 numaralı forması ile poz verdi.
(İHA-MP-Y)
09.01.2017 15:40:17 TSI
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