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İl Emniyet Müdürü Dinç'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Dinç, mesajında, "Eskişehir polisi olarak, halkın sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini başarıyla yerine getiren, mesleğin zor şartlarına rağmen üstün bir çaba ile topluma hizmet eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

(KÇ)



09.01.2017 15:41:45 TSI

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