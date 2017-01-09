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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:40
10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü
10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kutlama mesajı yayımladı.
AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, halkımızın gazeteciler sayesinde olaylardan haberdar olabildiklerini ve onlar vasıtasıyla düşüncelerini ifade edebildiklerini söyledi.
Gazetecilerin halka haber ulaştırabilmek için çok zor şartlarda görev yaptıklarını belirten Köse, "Savaşta cephenin en önünde, bir felakette afet bölgesinde görev yapan gazeteciler, bizlere en doğru haberi ulaştırmak için mesai gözetmeksizin çalışıyorlar. Basın kuruluşlarımızda görevli tüm gazetecilere bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Basın kuruluşları ve gazetecilerin ne kadar önemli bir görev yaptıklarının 15 Temmuz gecesi çok net görüldüğünü ifade eden Köse, "15 Temmuz gecesi yaşadığımız darbe girişimini halkımıza gazeteciler duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet ettiği duyurusu, yine gazetecilerimiz aracılığı ile halkımıza ulaştı ve milyonlar sokağa indi. Basın kuruluşları ve gazeteciler, darbe girişiminin bastırılmasında çok önemli bir görev üstlenmişlerdir. Bu duygularla tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, işlerinde başarılar dilerim" diye konuştu.

Başkan Yücel, "basın demokrasinin temel taşlarından biri"
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise 1961 yılında Basın Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte ilan edilen "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nün yıl dönümünde gazetecilerin gününü kutladı. Günümüzde sosyal medyanın da gelişmesiyle birlikte haberin, insan hayatının her anında, her dakikasında vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Yücel, "Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Toplumla yöneticiler arasında iletişimi sağlar, kamuoyu oluşturulmasına destek verir. Gündeme taşıdıkları konularla ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişmesine katkı sağlayan gazeteciler, vatandaşlar ile belediyemiz arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Yerel basınımızın değerli çalışanları ise her zaman düşünce ve önerileriyle bizim hizmetlerimize destek vermektedirler. İlkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışan yerel ve ulusal basınımızın değerli üyelerinin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlar, görev başında şehit olan basın mensuplarımıza da Allahtan rahmet dilerim" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

09.01.2017 15:42:24 TSI
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