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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Büyükçekmece'nin sokak hayvanları aç kalmadı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:43
Büyükçekmece'nin sokak hayvanları aç kalmadı
Büyükçekmece'nin sokak hayvanları aç kalmadı
- Başkan Akgün'den vatandaşlara kar uyarısı

(Fotoğraflı)

Volkan Kayalar
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını besleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, vatandaşları da karlı havada dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul'da cuma günü başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı, insanları olduğu kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Bu kapsamda ilçede kontrollerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kar yağışından etkilenen bölgeleri denetledi. Sokak hayvanlarını da unutmayan Başkan Akgün, bazı bölgelerde sokak hayvanlarını ve kuşları kendi elleriyle besledi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, vatandaşlara da sokak hayvanlarını unutmamaları çağrısında bulundu. Başkan Akgün vatandaşları yoğun kar yağışında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sokak hayvanlarına yiyecek dağıtıldı
Sıcak bir barınak ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Büyükçekmece Belediyesi sahip çıktı. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı veteriner ekipleri sokaklarda yaşamak zorunda olan sahipsiz hayvanlara mama ve yiyecek dağıttı. Büyükçekmece Belediyesi'nce yerleştirilen yemmatik ve mobil su istasyonları da sürekli olarak temizlenerek sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşmalarının önü açıldı.

"Kış lastiği, çekicisi ve zinciri olamayanlar yola çıkmasın"
İstanbul'un son yılların en soğuk kışını yaşadığını söyleyen Başkan Akgün, "1987'de 4 Mart -14 Mart tarihleri arasında Büyükçekmece ve çevresinde 4 metreye varan kar kalınlıkları vardı. İlk defa Büyükçekmece gölü donmuştu. Görüntü o ki aynı kışı yaşıyoruz. Çünkü Büyükçekmece gölü dondu. İstanbul valiliğimiz ve meteorolojinin vermiş olduğu bilgilere göre yine 3- 4 gün kar yağışı devam edecek. En büyük sıkıntımız yolları açarken karla mücadele ederken en büyük sıkıntımız kış lastiği olmadan yola çıkanlar. Zinciri olamayanlar, çekicisi olamayanlar Büyükçekmece D100 karayolunu ve TEM'i allak bullak ettiler. Ricamız şu vatandaşımıza daha büyük eziyet çektirmemek için kış lastiği olmayan, çekicisi ve zinciri olamayanlar yola çıkmasın. Çünkü karla mücadele ekiplerini yoğun şekilde bunlar meşgul ediyor. Şuanda Büyükçekmece D100 kara yolunun sağı solu araba mezarlığı durumunda. Biz cuma günü akşamdan beri bu saate kadar arabaları çekerek yolları açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyorum" dedi.
(VK-ÖY-AŞ-Y)

09.01.2017 15:45:45 TSI
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