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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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AK Parti'li Erdem, çalışan gazetecileri kutladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:43
AK Parti'li Erdem, çalışan gazetecileri kutladı
AK Parti'li Erdem, çalışan gazetecileri kutladı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çalışan gazetecileri unutmadı.
AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem yayınladığı mesajda; "Haber alma bireyin en temel hakkıdır. Demokrasinin, özgürlüğün, temel hak ve hürriyetlerin, güçlü bir toplum olma yolundaki en önemli basamaklardan birisi de gazetecilik mesleğinin güçlü olmasına bağlıdır. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak tanımlanan basın, yaşanan olaylar karşısında bilgilendirme sorumluluğunu taşımaktadır. Haber ve görüşlerin yaygınlaştırılması ve kanaatlerin oluşturulması noktasında çok önemli bir konuma ve hayati bir göreve sahiptir. İşte bu hayati görevi, her an, her yerde ve büyük bir özveri ile görevinin başında olan basın çalışanlarımız yerine getirmektedir. Bu önemli görevi hakkıyla yerine getirebilmek için de zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin emek vermektedirler. Basın çalışanlarımızın milli ve manevi değerlerden ödün vermeden gösterdikleri emek ve gayret, özellikle 15 Temmuz sürecinde alçak darbe kalkışmasına karşı, devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak demokrasiden yana tavır koyması ve cesaretle olayların aydınlanmasını sağlaması takdire şayandır. Tarafsız ve uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedirler.
İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşımadaki görevleri yerine getirirken yaptıkları çalışmalara yardımcı olmak da hepimizin ortak görevidir. Basın çalışanlarının Aydınımıza ve ülkemize katkılarının aynı duyarlılıkla devam etmesini temenni ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, görevi başında vefat eden basın mensuplarını rahmetle anıyor, her türlü imkân ve şartta kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirmek için büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
(MB-Y)

09.01.2017 15:46:13 TSI
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