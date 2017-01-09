YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozdoğan Kaymakamı Eşki'den polislere başarı belgesi

Bozdoğan Kaymakamı Eşki'den polislere başarı belgesi



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek emniyet personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Bozdoğan İlçe Emniyet Teşkilatının, 15 Temmuz ve sonrasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelede fedekarca görevlerini aksatmadan yerine getirdiğini ifade etti.

Kaymakam Eşki; "15 Temmuz 2016 gecesi ve sonrası milletimize yapılan hain darbe girişimini önlemek için fedakarlık göstererek, talimat dahi beklemeden görev başına gelerek, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele eden ve mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan ilçemiz Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memurlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, başarı belgelerini tüm emniyet personeline kendisi takdim etti.

(OD-MB-Y)



09.01.2017 15:47:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER