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Malatya Park AVM 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı



(Fotoğraflı)



Yakup Arkın

MALATYA (İHA) - Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü münasebetiyle Malatyalı Gazetecilerin şerefine Double Tree By Hilton otelde kahvaltı verdi.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi Pazarlama Müdürü Arzu Şavluk, Gazeteciler ile bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kavuk ise 10 Ocak Çalışan gazeteciler gününü kutlayarak,"Dünya öyle bir görünüyor ki hep basın yayın üzerine kurulmuş şuanda. Sizde bizde bunlardan biriyiz. Biz sizlere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Gazetecileri bazen yurt dışına gönderiyoruz kendilerini geliştirsinler diye. Bu günün ülkemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe Malatya'da görev yapan basın yayın kuruluşlarının temsilcileri, cemiyet ve dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışan gazeteciler katıldı.

(YA-BRN-Y)



09.01.2017 15:47:57 TSI

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