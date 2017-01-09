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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Ahmet Bayram yaş kategorisinde birinci oldu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:46
Ahmet Bayram yaş kategorisinde birinci oldu
Ahmet Bayram yaş kategorisinde birinci oldu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Katıldığı her yarıştan dereceyle dönen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Ahmet Bayram, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nu da boş geçmedi. Başarılı maratoncu Türkiye'nin dört bir yanından ve 15 ülkeden atletin katılımıyla gerçekleşen yarışta yaş kategorisinde birincilik ipini göğüsledi.
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, Türkiye'nin dört bir yanından ve 15 ülkeden binlerce atletin katılımıyla düzenlendi. Atatürk Caddesi'nden start alan 21 kilometrelik yarı maratonda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u başarılı atlet Ahmet Bayram temsil etti. Elde ettiği başarılarla sık sık adından söz ettiren Ahmet Bayram, Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nu da boş geçmedi. Yaş grubunda zirveye yerleşen Ahmet Bayram, genel klasmanda da yüzlerce sporcu arasında 22. sırada yer aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, bireysel ve takım sporlarında elde edilen başarının kendini mutlu ettiğini dile getirerek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyelerimiz adına tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerinde bulundu.
(SC-Y)

09.01.2017 15:48:26 TSI
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