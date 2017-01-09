YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'a modern laboratuvar müjdesi

Van'a modern laboratuvar müjdesi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Türkiye'de altı ilde bulunan modern gümrük laboratuvarından 7.'si Van'da kuruluyor.

Van TSO Yönetim Kurulu üyeleri, Gümrük Bölge Müdürü ve şube müdürleri ile Kapıköy Gümrük Kapısının Modernizasyonu ve Gümrük Uygulamalarında Kolaylaştırıcı altyapı çalışmaları gündemi ile bir araya geldi. Toplantıda gündemdeki konular olan Van'a modern gümrük laboratuvarı kurulması, gıda ihtisas gümrük işlemleri süreçleri, genel ve özel antrepolar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne gıda analiz yetkisinin verilmesi, TSE'nin güçlendirilmesi gibi konular değerlendirildi.

Van TSO Yönetim Kurulu üyeleri, toplantının ardında gündemdeki konularla ilgi Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi ile görüştüler. Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih çiftçi ile görüşen Van TSO heyeti, Van'daki toplantıda konuşulan konuları dile getirdi. Kendisine ulaştırılan konuları değerlendiren Fatih Çitfçi, Van Gümrük Bölge Müdürlüğü alanına Türkiye'de altı yerde bulunan modern laboratuvarın kurulması için karar verildiğini, ödeneğin bölge müdürlüğüne gönderildiğini, ayrıca Gümrük Bölge Müdürlüğü alanında modern bir depo yapılması için de kararın verildiğini belirtti.

Fatih Çiftçi, Van TSO Yönetim Kurulu ve Gümrük Bölge Müdürlüğü yöneticilerinin toplantısının çok verimli sonuçlar ortaya çıkaracağını belirterek, "Kurumlar arası diyalog gelişmeye katkı sunacaktır. Gündeme gelen konulardan modern laboratuvar kurulması kararımızı verdik. Bütçesi bölge müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca bölge müdürlüğü alanında depo kurulması kararımızı da aldık. Bununla birlikte bize iletilen diğer konuların hepsinin çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaları yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, Gümrük Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan toplantıda gündeme gelen konularla Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi'nin yakından ilgilendiğini belirterek, "Van'da Türkiye'deki en modern laboratuvarlardan birinin kurulacak olması bölgemiz adına çok önemli bir gelişmedir. Ayrıca gümrük müdürlüğü alanına depo kurulacaktır. Bunların kararı alınmış ve bütçeleri de bölge müdürlüğüne aktarılmıştır. Diğer konularında çözümü konusunda Sayın Bakan Yardımcımız Fatih Çiftçi'nin çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede bu sorunların da çözümünün olacağını umuyoruz. Emeği geçen herkese Van Ticaret ve Sanayi Odası adına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



09.01.2017 15:48:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER