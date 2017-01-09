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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kar Tatilini Erciyes'in Eteklerinde At Sürerek Değerlendirdi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:52
Kar Tatilini Erciyes'in Eteklerinde At Sürerek Değerlendirdi
Kar Tatilini Erciyes'in Eteklerinde At Sürerek Değerlendirdi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Mahmut Kılınç
Kamera : Mahmut Kılınç
KAYSERİ (İHA) - Dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Develi İlçesinde okulların tatil edilmesini fırsat bilen 15 yaşındaki Zuhal Çobanoğlu, kar tatilini Erciyes Dağı'nın eteklerinde at sürerek değerlendirdi.
Dün akşam Kayseri'nin ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akkışla, Bünyan, Develi, Tomarza, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız ilçelerinde eğitim ve öğretim bir günlüğüne tatil edilmişti. Develi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1. Sınıf'ta okuyan 15 yaşındaki Zuhal Çobanoğlu kar tatilini diğer çocuklardan farklı bir şekilde değerlendirdi. Erciyes Dağı'nın eteğinde bulunan Sindelhöyük Mahallesi'nde at sırtında kardeşini kızakla çeken Zuhal Çobanoğlu, bomboş arazide doyasıya at koşturmanın keyfini çıkardı.
5 yaşından beri ata bindiğini söyleyen 15 yaşındaki Zuhal Çobanoğlu, "Kar yağışı nedeniyle okullar bu gün tatil edildi. Ben de bunu fırsat bilerek ata biniyorum. Kışın at sürmek bir başka zevkli oluyor" diye konuştu.
(AÖ-Y)

09.01.2017 15:54:52 TSI
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