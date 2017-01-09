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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Talat Paşa Komitesi'nden Kıbrıs açıklaması

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:53
Talat Paşa Komitesi'nden Kıbrıs açıklaması
Talat Paşa Komitesi'nden Kıbrıs açıklaması
- Nedim Yurtsever: "Çözüm, KKTC'nin Türkiye'nin 8. bölgesi ve 82. ili olarak ilan edilmesidir"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Talat Paşa Komitesi Eskişehir İl Başkanı Nedim Yurtsever, Kıbrıs ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kıbrıs Rum Kesimi'nin niyetlerini anlatan Nedim Yurtsever, Cenevre'de yapılacak olan görüşmelere dikkat çekti. Kıbrıs'ın önemine vurgu yapan Başkan Yurtsever, "12 Ocak'ta Cenevre'de Türkiye, Birleşik Krallık, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum yönetiminin katılımı ile bir görüşme gerçekleştirilecektir. Bu görüşmenin ana meselesinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kıbrıs'taki geleceği olacağı biliniyor. Rum yönetimi TSK'nın Kıbrıs'tan hemen, olmazsa en azından bir tarih vererek ve o tarihe kadar çekilmesini istiyor. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'ın şu sözleri Rum tarafının niyetini çok açık belli ediyor. 'Barışçıl diyalog üzerinden vatanımızın 1974'den beridir Kıbrıs Cumhuriyetinin toprağını kirleten işgal ordusundan kurtarmayı başarmak için çabalıyoruz.' TSK Türkiye Cumhuriyetinin garantörlüğü kapsamında Kıbrıs'ta bulunmaktadır. Türk ordusunun Kıbrıs'tan çekilmesi, Türkiye'nin garantörlüğünün kalkması ve yeni katliamlara, yeni 'Kanlı noellere' davet demektir. Kıbrıs'ı alan Sokullu Mehmet Paşa'nın, 'Sizin kolunuzu kestik' ve yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Beyler, Kıbrıs'a dikkat ediniz. Kıbrıs düşman elinde ise ikmal yollarınız tıkanmıştır' cümleleri Kıbrıs'ın jeopolitik önemini vurgulamaktadır. Kıbrıs sıradan bir adacık değildir. Kıbrıs'ı kaptırdığımız zaman, Mersin limanından gemilerimiz kalkamayacaktır. Kıbrıs Ankara'dır, Türkiye'dir. Kıbrıs vatandır, vatan. Sonuç olarak diyoruz ki, Kıbrıs'ta çözüm KKTC'nin varlığının kabul edilmesidir. Kıbrıs Türkünün Rum tarafının insafına terk edilmesi asla düşünülemez. Emperyalist İngiltere, şımarık çocuğu Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin bu tutumlarını sürdürmeleri halinde en köklü ve kesin çözüm KKTC'nin, Türkiye'nin 8. bölgesi ve 82. ili olarak ilan edilmesidir" dedi.
(MSY-SÜ-Y)

09.01.2017 15:55:37 TSI
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