09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SESOB Başkanı Köksal'dan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:53
SESOB Başkanı Köksal'dan Gazeteciler Günü mesajı
SESOB Başkanı Köksal'dan Gazeteciler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Köksal mesajında ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktaran, yaz kış demeden zor şartlar altında fedakar bir şekilde çalışan gazetecilerin özel gününü kutladığını ifade etti.
Basının demokrasinin vazgeçilmezleri arasında olduğunu ve çalışanlarında fedakar bir şekilde görevini yürütmeye çalıştığını dile getiren Köksal, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanlarının halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirdiğini, basın kuruluşlarının ve çalışanlarının hızla gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte gücü ve etkinliğinin her geçen gün biraz daha artığını söyledi.
Köksal mesajının devamında şunları kaydetti.
"Basın kuruluşları ve çalışanları kişilerin, esnaf ve sanatkarımızın her türlü sorunlarını dile getirmelerine ve ülke gündemine ilişkin görüşlerini duyurmalarına imkan tanıyarak bir taraftan haberleşme özgürlüğünü sağlarken bir taraftan da kamuoyu oluşturulmasında ve sorunların giderilmesinde yardımcı olmaktadırlar. Her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek Sivas'ın kalkınmış düzeyine ve tanıtımına büyük katkı sağlayan ve hizmetlerin devamında önemli katkıları olan basın kuruluşlarıma ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Görevini toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, tarafsız bir anlayışla kısıtlı imkânlara rağmen görevini yerine getiren gazeteciler ve basın kuruluşlarının geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumsal yaşantımızda çok önemli bir yeri vardır. Kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda, her koşulda, sorumluluk duygusu içinde, toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren yazılı, görsel ve işitsel medya çalışanlarımıza teşekkür ediyorum"
(UY-AÖ-Y)

09.01.2017 15:55:58 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI

Sivas-Malatya karayolu ulaşıma açıldı
YEREL

SİVAS-MALATYA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI
Vali Gül: &quot;Basının varlığı bizlere güç veriyor&quot;
YEREL

VALİ GÜL: "BASININ VARLIĞI BİZLERE GÜÇ VERİYOR"
Başkan Aydın'dan karla mücadele ekiplerine çay ikramı
YEREL

BAŞKAN AYDIN'DAN KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE ÇAY İKRAMI
Koyulhisar'da elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak
YEREL

KOYULHİSAR'DA ELEKTRİK İHTİYACI GÜNEŞTEN KARŞILANACAK
Sivas'ta karın keyfini çocuklar çıkardı
YEREL

SİVAS'TA KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI
Ziraat Odası Başkanı Çetindağ'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

ZİRAAT ODASI BAŞKANI ÇETİNDAĞ'DAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Sivas'ta 795 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

SİVAS'TA 795 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Sivas'ta eğitime kar engeli
YEREL

SİVAS'TA EĞİTİME KAR ENGELİ
Gürün'de eğitime kar engeli
YEREL

GÜRÜN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Sivas'ta kayalıklardan düşen avcı öldü
YEREL

SİVAS'TA KAYALIKLARDAN DÜŞEN AVCI ÖLDÜ

Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
ÇEDAŞ, resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirecek
YEREL

ÇEDAŞ, RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRECEK
Sivas-Malatya karayolu trafiğe kapandı
YEREL

SİVAS-MALATYA KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI