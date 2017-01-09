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Koyulhisar'da elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak



Mehmet Arısal

SİVAS (İHA) - Koyulhisar Belediyesi güneş santrali projesiyle ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Proje hakkında bilgi veren Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, "Aşağıkale mahallesinde kurmayı planladığımız 300 kW kurulu güçteki güneş santrali senelik 450 bin kWh elektrik enerjisini tesis edecek olduğumuz bin 200 güneş paneliyle üretmeyi planlıyoruz. Kuracak olduğumuz santral ile sonsuz kaynak sayılabilecek ve bazı santrallerde kullanılan kaynaklar gibi dışa bağımlılık oluşturmayan güneş enerjisi ile çevreye duyarlı, temiz ve yenilenebilir bir enerji üretim santralini ilçemize kazandırıyoruz. Bu santral ile yerli üretim panelleri tercih ederek ülke ekonomimize fayda sağlayacak olup ayrıca küresel ısınmanın ana sebeplerinden olan karbondioksit salınımının da azaltılmasına fayda sağlayacağız" dedi.

Güneş santral ile senelik 380 ton karbon salınımının önüne geçeceklerini belirten Epsileli,"Kurulacak bu tesisten üretilen elektrik, ilçe aydınlatması, kum ocağı, belediye sosyal tesisleri ve belediye hizmet binasında kullanılacaktır. Daha güçlü bir belediye olarak ilçemize daha iyi hizmet etme fırsatını da bulmuş olacağız. Bu projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

(UY-AÖ-Y)



09.01.2017 15:56:32 TSI

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