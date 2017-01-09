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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Başkan Aydın'dan karla mücadele ekiplerine çay ikramı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:54
Başkan Aydın'dan karla mücadele ekiplerine çay ikramı
Başkan Aydın'dan karla mücadele ekiplerine çay ikramı

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kar temizleme çalışması yapan ekiplere çay ikram etti.
Karla mücadele çalışmalarını inceleyen Başkan Aydın, kar temizliğinde çalışan personellerle bir araya geldi. Kent Meydanı'nda işçilere çay ikram eden Aydın, çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Hasan Karaman ile ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.
Başkan Aydın,"İstanbul'u gıptayla izlerken sosyal medyadan vatandaşlarımız 'Sivas'ta kar yok' diye yazıyorlardı. Gece itibariyle Sivas'ta yoğun bir kar yağışı başladı. Birkaç günde devam edecek gibi görünüyor. Arkadaşlarımız öncelikli olarak ana güzergahlarda trafiğin açık olması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımda ciddi bir sıkıntı yaşanmadan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yoğun kar yağışında bir takım olumsuzluklar yaşanabilir. Buna meydan vermemek adına bütün ekiplerimiz 24 saat mesaisine devam edecek. Buna rağmen vatandaşlarımızın hastası olabilir, önemli sorunları olabilir. Gerek 112'ye gerekse belediyemizin ilgili birimlerine bilgi verildiği zaman onlarında mağduriyetini gidermek için arkadaşlarımız alarmdalar" dedi.
Karla mücadelede yol kenarlarına park etmiş araçların zorluk yaşanmasına sebep olduğunu vurgulayan Başkan Aydın,"Park halindeki araçlar bize ciddi şekilde zaman kaybettiriyor ve etkili bir çalışma yapmamızı engelliyor. Bu konuda vatandaşlarımızın özellikle duyarlı olmalarını rica ediyorum. Bu hizmet hepimiz için yapılıyor. Eğer karla mücadele çalışması yapıldığını gören vatandaşlarımız araçlarını çekerlerse verimli ve kısa zamanda çalışmamızı tamamlamamızda etkili olacaktır. Vatandaşımızın desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
(UY-AÖ-Y)

09.01.2017 15:57:27 TSI
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