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Vali Gül: "Basının varlığı bizlere güç veriyor"



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Davut Gül kentte görev yapan basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programına Vali Davut Gül'ün yanı sıra eşi Gülden Gül, Anadolu Basın Birliği Şube Başkanı Kemal Çağlayan, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Sabri Karakaya, ajans temsilcileri ve muhabirleri, görsel ve yazılı medyada görev yapan muhabirler ile Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli katıldı.

Kahvaltı programının ardından açıklamalarda bulunan Vali Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak "Basın mensupları idarecilerin en önemli çalışma arkadaşlarından biridir. Çünkü bize hem sorunların gelmesi, hem yapılanların kamuoyu ile paylaşılması, hem kamuoyunun bilgi alma hakkından yararlanması sizler sayesinde olmaktadır. Sizler bir anlamda idarecilerin oto kontrolü sağlamalarında yardımcı olmaktasınız. Dolayısıyla sizlerin varlığı biz idarecilere güç veriyor. Sokakta, çarşıda, pazarda gezdiğimizde vatandaşlardan 'Çalışmalarınızı basından takip ediyoruz.' şeklindeki söylemleri işimizi daha da kolaylaştırıyor" dedi.

Basın mensuplarının zor şartlarda görev yaptığını ifade eden Gül, "İnşallah basın mensuplarımız hem özlük hakları ile hem de çalışma şartlarının iyileştirilmesi noktasında her geçen gün daha iyi konuma gelecektir. Sizlerin daha iyi şartlarda görev yapması idarecileri de mutlu eder. Basın mensuplarının mutlaka işini severek yapması, gelecek endişesi duymadan çalışması gerekiyor" diye konuştu.

Sivas'ta 7 aydır görev yaptığını hatırlatan Gül, basının kendilerinden bir minibüs istekleri olduğunu, bugün de yeni aracı hizmete aldıklarını söyledi.

Kahvaltının ardından Vali Gül basın mensupları için yeni alınan aracı tanıtarak temsili kurdele kesti.

(UY-AÖ-Y)



09.01.2017 15:56:58 TSI

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