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Anaokulundan çocuk yuvasına gönül köprüsü



(Fotoğraflı)



Adnan Aci

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Anaokulu, "Bir Yumak Mutluluk" projesi kapsamında Süleyman Yançotaral Çocuk Yuvasına gönül köprüsü kurdu.

Süleyman Yançotaral Çocuk Yuvası ziyaretine Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Tekin Balcı, OMÜ Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi İlkay Göktaş, Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fatma Özalıcı Sefacı, Okul Aile Birliği Başkanı Senem Durmaz, veliler ve çocuklar katıldı.

Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fatma Özalıcı Sefacı, yaptıkları proje kapsamında amaçlarının öğrenci ve velilerle çocuk evindeki çocukları kaynaştırmak, aidiyet duygusunu aşılamak ve çocuklar arasında duygusal köprüler kurmak olduğunu belirtti.

Proje kapsamında velilerin ördüğü atkı ve berelerin, çeşitli hediyelerin dağıtıldığı, eğlenceli oyunlar oynandığı, çocukların çok mutlu olduğu, çok neşeli bir ortam oluştuğu belirtildi. Bu tarz proje ve etkinliklerin daha fazla yapılması ile ilgili çocuklardan talep geldiği, bu talep doğrultusunda etkinliklerin artırılacağı kaydedildi.

(ACİ-SLH-Y)



09.01.2017 15:58:34 TSI

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