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'Nazlıcan Serin Yayla Çiçeği'nin Türkiye Galası Sarıkamış'ta Yapıldı



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KARS (İHA) - Senaristliğini ve Yönetmenliğini üstlenen Mahmure Vaizoğlu'nun 'Nazlıcan Serin Yayla Çiçeği' adlı belgesel filmin Türkiye Galası Kars'ın Sarıkamış İlçesinde bulunan Habitat Otel'de yapıldı.

Sarıkamış Şehitlerinin 102'nci Anma Etkinlikleri kapsamında Kars'ta bulunan 4 kız öğrencinin hayatını konu alan 'Nazlıcan Serin Yayla Çiçeği' adlı belgesel filminin de Türkiye Galası Sarıkamış'ta yapıldı.

Gala gösterimi öncesi açıklama yapan Habitat Otel Sahibi Kürşat Gemalmaz, Filmin senaristi ve yönetmenleri hava şartları nedeniyle İstanbul uçaklarının iptal edilmesi ile Sarıkamış'a gelemediklerini, ancak onlara verilen sözü burada tutarak sanki onlar varmış gibi Nazlıcan Serin Yayla Çiçeği'nin Türkiye Gala gösterisini yapacaklarını söyledi.

Film hakkında kısa bilgi veren Gemalmaz, "Bu gerçek bir hikayeye dayanıyor. Kars'taki 4 genç kızın hayatının kayak ile olan bağlantısını konu alıyor ve onların hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Geçen yıl Mart ayında Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen ekip, Nisan'ın ilk haftasında çekimlerini gerçekleştirdiler. Bizde bu ekibi çekimler sırasında otelimizde misafir ettik. Bize olan saygı ve sevgilerinden dolayı filmin galasını burada yapmayı uygun gördüler. Bende siz izleyicilerimize iyi seyirler diliyorum" ifadesini kullandı.

'Nazlıcan Serin Yayla Çiçeği' belgesel filminin Türkiye Gala gösterimi sonrası açıklama yapan filmin sponsorlarından Şükrü Budak, Senaristliğini ve Yönetmenliğini üstlenen Mahmure Vaizoğlu'nun böyle bir senaryonun var olduğundan bahsettiğinde çok etkilendiğini belirtti. "Gerçi Batı'da büyüdük ama Doğu ve İç Anadolu hep benim sevdiğim bölgeler olmuştur. Bende duygu ile destek vermek istedim. Kendileri de çok mutlu oldular. Bende şuan burada çok mutluyum" diye konuştu.

Sarıkamış Şehitlerinin 102'nci anma etkinlikleri kapsamında böyle bir filmin galasının yapılmasının planlandığını ifade eden Budak, "Amaç zaten Sarıkamış'tı. Bu 4 öğrencinin hayatıydı. Sarıkamış'ta kayak ile 4 öğrencinin hayatının nasıl değiştiğinin konusu olan bir filmin böyle anlamlı günde galasının yapılmasının iyi olacağını düşündük ve şuan da galasını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Filmin oyuncularından Sevda Gedik ise, özetle şunları söyledi:

" Sarıkamış Şehitlerinin 102. anma etkinliklerini gerçekleştirdiğimiz şu günlerde böyle bir filminde galasının yapılması çok duygusal. Özellikle Sarıkamış'ta biz gençler için şehit düşen ve bu ülke için canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Böyle bir filmde de oynamak gurur verici. Çok güzel. Filmde de ideallerimizi paylaştık, şuanda da üniversiteye hazırlanıyorum. Psikoloji okumayı istiyorum ama spora da kesinlikle devam edeceğim. Spor benim için artık vazgeçilmez oldu."

(IÇ-AT-Y)



09.01.2017 15:58:59 TSI

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