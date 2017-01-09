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Vali Azizoğlu: "10 Ocak Basın Çalışanları Günü" kutlu olsun"



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Azizoğlu mesajında şunları kaydetti; "Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranların arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin ve aynı zamanda basın mensuplarına köklü ve çok önemli haklar getiren, 212 sayılı Yasanın, yürürlüğe girdiği tarih olan 10 Ocak 1961 günü 56 yıldan beri, ülkemizde her yıl "Basın Çalışanları Günü" olarak kutlanmaktadır.

Erzurum'da ve ülkemiz genelinde büyük özveriyle bazı bölgelerde ise canları pahasına görevlerini sürdüren basın çalışanlarının, bu anlamlı günlerinin 56. yıldönümünü içtenlikle kutluyorum.

Ülkemizin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan ilimize bu yıl yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 115 Bin turist gelmiştir. Bu sayı EYOF 2017'nin ilimizde yapılacak olmasıyla da kat ve kat artacaktır. Böylelikle başta kış turizmi sektörü olmak üzere diğer tüm sektörler başarıya ulaşacak, bunda da basın çalışanlarının çok önemli rolü ve katkılarının olacağını vurgulamak isterim.

Değerli basın mensuplarımızın, şimdiye kadar sağladıkları bu katkıların, bundan sonra da aynı duyarlılıkla vatan ve millet sevgisiyle aynı zamanda insan hak ve hürriyetlerine saygıyla devam edeceğine inanmaktayım.

Bu duygularla, tüm basın çalışanlarının "10 Ocak Basın Çalışanları Günü"nü içtenlikle kutluyor, sağlık, huzur, başarı ve mutluluklar temenni ediyorum."

(ERZ-AT-Y)



09.01.2017 16:00:27 TSI

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