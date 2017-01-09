09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Kırlı'dan teşekkür mesajı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:00
Kaymakam Kırlı'dan teşekkür mesajı
Kaymakam Kırlı'dan teşekkür mesajı

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, düzenlenen mitinge halkın yoğun ilgi göstermesinden dolayı bir teşekkür mesajı yayınladı.
Kaymakam Kırlı, "Teröre Lanet, Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik" mitingini düzenlemenin gururu ve mutluğunu yaşadıklarını söyledi. Kırlı, "Son günlerde şiddetini her geçen gün artıran hain terör saldırılarını lanetliyor; yüzyıllarca üzerinde birlikte kardeşçe yaşadığımız topraklarımıza, birlikte yaşama isteğimize nifak tohumları ekmeye çalışanları kınıyoruz. Terör örgütü ve onun taşeronlarıyla içteki ve dıştaki destekçileri çok iyi bilmelidir ki, bu tür saldırılar birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır. Hiçbir inanç, masum canlara kıymaya izin vermez. Hiçbir maddi, manevi, siyasi amaç, öldürmek üzerine tasarlanamaz. Bunu yapan hiçbir düşünce, hiçbir insan, abat olmamış, olmayacaktır. Bu cinayetlerden ikbal umanlar, tarih önünde lanetlenmektedir. En büyük insan hakkı yaşam hakkıdır. Terörist eylemler, bu anlamda bir insanlık suçudur. Milletimiz yanlış yapanı hiçbir zaman affetmemiş, bundan sonra da affetmeyecektir. Ancak bu acıların ve gözyaşının dinmesi, yenilerinin yaşanmaması için terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Terör örgütlerine ve her türlü terör eylemine karşı tavizsiz bir mücadele yapılmalı, ülkenin birlik ve beraberliğini, kardeşliğimizi hedef alan bu saldırılara fırsat verilmemelidir. Terör olaylarına karşı milletçe verilecek en güzel cevap; birlik ruhu içerisinde, ortak akılla, aklıselime dayalı olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karşı yekvücut olduğumuzu göstermektir. Soğukkanlı değerlendirme, ortak akıl ve feraseti hâkim kılmak suretiyle, millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ülkemize ve geleceğimize yönelik oyunları bozma tutumumuzu kararlılıkla devam ettirmeliyiz. Oynanan kirli oyunu bozacak güçte ve dirayette olduğumuzu göstermeliyiz. Terörden dolayı, Türkiye'nin herhangi bir yerinde tek bir vatandaşımıza dahi zarar gelmeyene kadar milletçe tek vücut olmalı ve terörü oluşturan tüm faktörlere karşı ortak bilinçle hareket etmeliyiz. 'Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik' mitingimize katılan yediden yetmişe herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel mitingi organize eden başta Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, AK Parti İlçe Başkanı ve teşkilatına ve gençlik kollarına, askerimize, polisimize, ilçemizde görev yapan korucularımıza, ellerinde bayraklarıyla katılan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
(VE-MSA-Y)

09.01.2017 16:02:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MUŞ'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Kimlik Bildirme Sistemine dahil olmayanlara para cezası
YEREL

KİMLİK BİLDİRME SİSTEMİNE DAHİL OLMAYANLARA PARA CEZASI
Eksi 15 derecede çöplerden yanmamış kömürleri topluyorlar
YEREL

EKSİ 15 DERECEDE ÇÖPLERDEN YANMAMIŞ KÖMÜRLERİ TOPLUYORLAR
Çatıdan düşen kar, otomobili kullanılamaz hale getirdi
YEREL

ÇATIDAN DÜŞEN KAR, OTOMOBİLİ KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ
İstanbul'dan Hasköy'e giyim yardımı
YEREL

İSTANBUL'DAN HASKÖY'E GİYİM YARDIMI
Muş'ta &quot;Teröre lanet&quot; yürüyüşü
YEREL

MUŞ'TA "TERÖRE LANET" YÜRÜYÜŞÜ
Vali Yavuz'dan çifte mesaj
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN ÇİFTE MESAJ
Buz sarkıtları tehlike oluşturuyor
YEREL

BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR
Çatıda biriken kar kütlesi aracın üzerine düştü
YEREL

ÇATIDA BİRİKEN KAR KÜTLESİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Telefonla konuşmak için soğukta tepeye çıkıyorlar
YEREL

TELEFONLA KONUŞMAK İÇİN SOĞUKTA TEPEYE ÇIKIYORLAR
Doğu'da besicilerin kış çilesi
YEREL

DOĞU'DA BESİCİLERİN KIŞ ÇİLESİ
Muşlular 'Sarıkamış Şehitleri' için yürüdü
YEREL

MUŞLULAR 'SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ' İÇİN YÜRÜDÜ