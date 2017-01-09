YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özel Toplu Taşıma araçlarına ağır yaptırım

Özel Toplu Taşıma araçlarına ağır yaptırım

- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Ara Komisyon Toplantısında, Ankara'daki 2 hatta faaliyet gösteren özel toplu taşıma araçlarındaki adli olaylara ilişkin ağır yaptırım kararları çıktı

- Komisyon raporları, yarın UKOME tarafından karara bağlanacak



ANKARA (İHA) - Ankara'da geçtiğimiz günlerde Etimesgut-Ümitköy Metro İstasyonu ve Çubuk-Ankara hatlarında yolcu taşıyan özel toplu taşıma araçlarında meydana gelen adli olaylara ilişkin ağır yaptırım kararları çıktı.

Etimesgut'ta bir kadına cinsel istismarda bulunan şoförün kullandığı özel halk otobüsünün ruhsatının iptaline, cinayetle sonuçlanan olaya karışan özel toplu taşıma aracına da işverenin kayıtsız personel çalıştırmasından dolayı 30 gün park cezası uygulanması kararı çıktı.

Büyükşehir Belediyesi EGO Ara Komisyonu'nun bugün yaptığı toplantıda, Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği'nin 23. maddesi ile 19. maddesine dayanılarak alınan kararlara ilişkin düzenlenen raporda, şu ifadelere yer verildi

"06 BR 7736 plakalı araç hakkındaki 4 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen, kadın yolcuya cinsel istismar, saldırı ve alıkoymada bulunulmasından dolayı, Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği'nin 23/1 ve 19/2 maddelerine istinaden; ayrıca olaya sebebiyet veren İbrahim Tuncay'ın kayıtsız olarak çalıştırıldığı ve işlenen suç göz önüne alınarak, söz konusu toplu taşıma aracının ruhsat iptali için UKOME'ye sunulması kararı alınmıştır. 06 CFA 15 plakalı araç hakkındaki, 7 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen silahla adam öldürme suçunun işlenmesinden dolayı, söz konusu araçta çalışan ve olaya sebebiyet veren Ersin Ünveren'in, kayıtsız çalıştırılarak can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesinden dolayı cezai işlem, ayrıca 30 gün süreyle park cezası uygulanması kararı alınmıştır."

Söz konusu Komisyon Raporu, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yarın karara bağlanacak.

(ÖK-/ÖK-Y)



09.01.2017 16:02:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER