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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Kimlik Bildirme Sistemine dahil olmayanlara para cezası

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:02
Kimlik Bildirme Sistemine dahil olmayanlara para cezası

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş Valiliği, OHAL kapsamında yeni düzenleme ile günübirlik kiralanan evler, özel ve resmi her türlü konaklama tesisleri ile özel sağlık müesseselerinde geçici ikamet yerleri kimlik bildirme sistemine dahil olabilmeleri için son günün 22 Ocak 2017 olduğunu duyurdu.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "31 Ekim 2016 tarihli ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununda değişiklik yapılmıştır. Yapılan yeni düzenleme ile günübirlik kiralanan evler, özel ve resmi her türlü konaklama tesisleri, özel sağlık müesseselerinden (tesisi yatak sınırı aranmaksızın) kanunda belirtilen iki aylık süre içerisinde Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Sistemine dâhil olabilmeleri için son gün 22 Ocak 2017'dir" denildi.
Kentteki işletmelerin zamanında işlem yapmamaları halinde 10 bin TL para cezası verileceği belirtilen açıklamada, "Ayrıca bir günlük veri göndermeme veya geç veri gönderilmesi durumunda ise 5 bin TL para cezası verileceği ve 30 oda şartının kaldırıldığı konusunda kanun kapsamındaki işletmelere tebliğ yapılmıştır. İlgililerin Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
(UU-MSA-Y)

09.01.2017 16:06:00 TSI
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