09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla Çevre Platformu kuruldu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:03
Muğla Çevre Platformu kuruldu
Muğla Çevre Platformu kuruldu

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın doğal sit alanları değişikliği nedeni ile sivil toplum örgütlerinden oluşan Muğla Çevre Platformu(MUÇED) kuruldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Doğal Sit Alanlarının derecelerinin, koruma düzeylerinin ve kapsadıkları alanların yeniden düzenlenmesi amacıyla başlattığı "Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" 4 Aralık 2016'da 75 kişinin katılımı ile "Muğla Çevre Platformu" kurulması kararı alındı. Platform ilk çalışmasını geçtiğimiz günlerde Akyaka'da gerçekleştirdi. 75 kişiden oluşan platform, Marmaris'te toplantı gerçekleştirerek kuruluşunu deklare etti.
Toplantı sonrası ortak yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Doğal Sit Alanlarının derecelerinin, koruma düzeylerinin ve kapsadıkları alanların yeniden düzenlenmesi amacıyla başlattığı "Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi sonrası Muğla Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından "yaşamsal önem" taşıması nedeni Muğla Çevre platformu kuruldu. Bakanlığın çalışmasında kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmediği, plan değişikliklerinin bilimsel gerekçelerinin paylaşılmadığı; halkın ve sivil toplum örgütlerinin dışlanarak, bazı doğal koruma alanlarının gerek sit derecelerinin düşürülerek, gerek koruma statülerinin tamamen kaldırılarak yapılaşmaya açılmasının önünün açılmasının kabul edilemeyeceği konusunda fikir birliğine varıldı. Katılımcılar, kabul edilemez buldukları bu planın gerçekleşmesine ve bölgedeki her türlü ekolojik tahribatlara karşı birlikte mücadele etmek üzere Muğla Çevre Platformu'nu (MUÇEP) kurmaya karar verdiler.
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ve "Madde 80" olarak anılan karar ve ardından 6 Aralık 2016'da resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle, büyük sermaye guruplarına "kamu yararı" adıyla yeni rant alanları yaratmak için değişiklikler yapıldığı endişeden öte, bu yönetmeliklerle yerellerdeki belediye ve ilgili kurumların yetkilerinin elinden alınması ile gerçek bir tespite dönüşmüştür.
Bütün bu gelişmelere rağmen, 4 Aralık 2016'da Muğla Çevre Platformu kurulması kararını alan Muğlalılar, kendi bölgelerinde konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, vatandaşlarla bir araya gelerek, planlar üzerinde çalışmışlar, koruma statüleri değiştirilerek yapılaşmaya açılması planlanan alanlarda meydana gelecek ekolojik yıkımın vahametini belirlemişler ve sadece "hayır" demekle kalmamışlar, alternatiflerini ve gerekçelerini içeren raporlar hazırlamışlardır.
Yine bu süreç içinde, bilgi edinme haklarını kullanarak "Bimer"e başvurmuşlar, bu doğal sit alanları değişikliklerinin hangi bilimsel gerekçelerle yapıldığına dair bilgi istemişlerdir. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü'nün basına yaptığı "sivil toplum örgütleri ile paylaşıyoruz" açıklamasına rağmen, Bimer'den gelen cevapta "çalışmalar devam etmekte olup söz konusu proje sonuçlanmadan herhangi bir bilgi verilememektedir.Tüm bu gelişmelerin ardından, kuruluş aşamasında olan platformumuzu daha da geniş katılımla, 8 Ocak 2017'de Marmaris'te deklere ederek, kurmuş bulunuyoruz. Yaptığımız toplantıda, Muğla'nın ilçelerinden katılan tüm yapılar proje üzerinde, haritalar, paftalar bazında tek tek çalışmalarını aktarmışlardır. Çalışmalar bu kadarla da sınırlı kalmayacak, kurulmuş olan bilim komisyonu incelemelerine devam edecektir. Platform nihai olarak, bu raporları kamuoyu ve ilgili mercilerle paylaşacaktır.
Amacımız geri dönüşü mümkün olmayan doğa tahribatlarına engel olmaktır. Bunu da ancak yetkili kurumlarla; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkla beraber karar vererek gerçekleştirebiliriz. Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik, turistik, enerji ve kültürel gelişimi; doğa tahrip edilmeden, korunarak ve yerel halkın çıkarları da gözetilerek mümkündür. Çatışarak, yereli ve birbirimizi yok sayarak, diyalog yollarını yok sayarak gelişmeye değil "yok etmeye" yol açarız. Doğayı yok etmek, sadece insanları değil tüm canlıları yok etmektir. Yani, geleceğimizi yok etmektir.
Muğla Çevre Platformu olarak bizler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, bölgemizde geri dönüşü olmayacak bir ekolojik yıkıma yol açacak bu projeyi düzeltmeye , küresel ısınma nedeni ile gelecek kuşakların en çok etkileneceği kuşaklardan birinde bulunan bölgemizde doğanın ve su havzalarının daha iyi korunmasını sağlayacak şekilde yerel halkın, yerel yönetimlerin ve yerel sivil toplum örgütlerinin katılımı ile birlikte yapmaya davet ediyoruz"
(VE-MB-Y)

09.01.2017 16:07:02 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

1040 Dönüme Ceviz, Zeytin ve İncir Fidanı Dikilecek
YEREL

1040 DÖNÜME CEVİZ, ZEYTİN VE İNCİR FİDANI DİKİLECEK
Bodrum'da sahiller temizleniyor
YEREL

BODRUM'DA SAHİLLER TEMİZLENİYOR
2016'da 9 bin 578 hasta ziyaret edildi
YEREL

2016'DA 9 BİN 578 HASTA ZİYARET EDİLDİ
Muğla'da şehit ailesine &quot;şehadet beratı&quot;
YEREL

MUĞLA'DA ŞEHİT AİLESİNE "ŞEHADET BERATI"
Şehit Annesine 'Şehitlik Beratı&quot;
YEREL

ŞEHİT ANNESİNE 'ŞEHİTLİK BERATI"
Başkan Acar'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ACAR'IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
AKSAD yeni yıl konseriyle sahneye çıkıyor
YEREL

AKSAD YENİ YIL KONSERİYLE SAHNEYE ÇIKIYOR
Ayyıldız, Ankara'dan müjdeyle döndü
YEREL

AYYILDIZ, ANKARA'DAN MÜJDEYLE DÖNDÜ
Yeni Milasspor zirveyi sevdi
YEREL

YENİ MİLASSPOR ZİRVEYİ SEVDİ
Milas'ta yeni yıl konseri
YEREL

MİLAS'TA YENİ YIL KONSERİ
Üniversite'den Halep'e 2 TIR yardım
YEREL

ÜNİVERSİTE'DEN HALEP'E 2 TIR YARDIM
Muğla'dan Haleplilere yardım
YEREL

MUĞLA'DAN HALEPLİLERE YARDIM
MGC Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

MGC ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Milas'ta yılın ilk belediye meclisinde gerginlik yaşandı
YEREL

MİLAS'TA YILIN İLK BELEDİYE MECLİSİNDE GERGİNLİK YAŞANDI
ilas'ta çipli kimlikte randevu krizi
YEREL

İLAS'TA ÇİPLİ KİMLİKTE RANDEVU KRİZİ
Doğru yakımla hava kirliliği azalıyor
YEREL

DOĞRU YAKIMLA HAVA KİRLİLİĞİ AZALIYOR
Milas'ta metrekareye 60 kilo yağış düştü
YEREL

MİLAS'TA METREKAREYE 60 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ
MSKÜ'den bilimin öncülerine destek
YEREL

MSKÜ'DEN BİLİMİN ÖNCÜLERİNE DESTEK
Milas'ta minikler saha mağduru oldu
YEREL

MİLAS'TA MİNİKLER SAHA MAĞDURU OLDU
Zirvede keçi kurtarma operasyonu
YEREL

ZİRVEDE KEÇİ KURTARMA OPERASYONU
Milas'ta jandarma hırsızları suçüstü yakaladı
YEREL

MİLAS'TA JANDARMA HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALADI
Ünal: &quot;Rejim değil, siyasal sistem değişikliği&quot;
YEREL

ÜNAL: "REJİM DEĞİL, SİYASAL SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ"
AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı
YEREL

AK PARTİ İL DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Muğla'da kar keyfi
YEREL

MUĞLA'DA KAR KEYFİ