09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fatsa Belediyesi karla mücadele çalışmaları

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:03
Fatsa Belediyesi karla mücadele çalışmaları
Fatsa Belediyesi karla mücadele çalışmaları

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası, gece boyunca devam eden kar yağışına karşı mücadele başlattı. Çalışmalar kapsamında Hamlık, Fatih, Meşebükü, Ayazlı, Yastaş, Duayeri, Örencik, Kulak, İslamdağ, Bağlarca, Kılavuzömer, Kabakdağ, Tayalı, Erenyurt, Bolaman Mahalleleri, Yalıköy hattı, Ilıca Kayaca hattı, Düğünlük ve Gölköy Mahallesi hattının bütün ana ve ara arterlerinde kar temizlere çalışması yapıldı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren ekipler, ayrıca vatandaşların karla ilgili taleplerini de en kısa zamanda yerine getiriyor. 20 araç ile çalışmalarını sürdüren ekipler, şehir içindeki yaya kaldırımı ve sokakları da temizliyor.
Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası bünyesindeki ekiplerine gösterdikleri çaba ve gayret dolayısıyla teşekkür eden Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Bütün ülkemizde olduğu gibi ilimizde de Cenabı Allah'ın rahmet göstergelerinden biri olan karın bereketini yaşıyoruz. Elbette böyle bereketi olan bir durumun zahmeti de oluyor. Çok şükür ekiplerimizin gayretli çalışmaları sonucunda şu ana kadar vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşamadı. İlgili birim amirlerimizle birlikte gün boyu yaptığımız kontrollerde bütün yollarımızın ulaşıma açık olduğunu gördük. Şehrimizin zor coğrafi konumuna rağmen en üst noktalarda da incelemelerde bulunduk ve yollarımızın ulaşıma açık olduğunu gördük. Çalışmalar kapsamında ekiplerimize desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediyemiz ekiplerine de teşekkür ederim. Çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi.
(AA-SLH-Y)

09.01.2017 16:07:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kar nedeniyle mahsur kalan 93 yaşındaki hasta kurtarıldı
YEREL

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN 93 YAŞINDAKİ HASTA KURTARILDI

Üniversite öğrencilerinden Haleplilere yardım
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN HALEPLİLERE YARDIM
Ordu'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ORDU'DA FETÖ/PDY DAVASI
Kar tatili en çok çocuklara yaradı
YEREL

KAR TATİLİ EN ÇOK ÇOCUKLARA YARADI
Ordu'da hamsi 20 lira
YEREL

ORDU'DA HAMSİ 20 LİRA
Fındık üreticilerine &quot;kozalak akarı&quot; uyarısı
YEREL

FINDIK ÜRETİCİLERİNE "KOZALAK AKARI" UYARISI
Pazara 253 bin ton fındık indi
YEREL

PAZARA 253 BİN TON FINDIK İNDİ

Yaylada mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
YEREL

YAYLADA MAHSUR KALAN HAYVANLAR KURTARILDI
FDH'den Suriye için giysi yardımı kampanyası
YEREL

FDH'DEN SURİYE İÇİN GİYSİ YARDIMI KAMPANYASI
Yaylada mahsur kalan hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı
YEREL

YAYLADA MAHSUR KALAN HAYVANLAR BELEDİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
Sarıkamış şehitleri anılıyor
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILIYOR
Ordu'da eğitime kar engeli
YEREL

ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Fatsa'da Halep için 33 bin 876 lira yardım toplandı
YEREL

FATSA'DA HALEP İÇİN 33 BİN 876 LİRA YARDIM TOPLANDI
Ünye'de Sarıkamış yürüyüşü
YEREL

ÜNYE'DE SARIKAMIŞ YÜRÜYÜŞÜ
Fatsa Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi bölgesinde birinci oldu
YEREL

FATSA ESNAF KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ BÖLGESİNDE BİRİNCİ OLDU
Ordu'da yangın: 1 ölü
YEREL

ORDU'DA YANGIN: 1 ÖLÜ