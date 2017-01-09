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Fatsa Belediyesi karla mücadele çalışmaları



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası, gece boyunca devam eden kar yağışına karşı mücadele başlattı. Çalışmalar kapsamında Hamlık, Fatih, Meşebükü, Ayazlı, Yastaş, Duayeri, Örencik, Kulak, İslamdağ, Bağlarca, Kılavuzömer, Kabakdağ, Tayalı, Erenyurt, Bolaman Mahalleleri, Yalıköy hattı, Ilıca Kayaca hattı, Düğünlük ve Gölköy Mahallesi hattının bütün ana ve ara arterlerinde kar temizlere çalışması yapıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren ekipler, ayrıca vatandaşların karla ilgili taleplerini de en kısa zamanda yerine getiriyor. 20 araç ile çalışmalarını sürdüren ekipler, şehir içindeki yaya kaldırımı ve sokakları da temizliyor.

Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası bünyesindeki ekiplerine gösterdikleri çaba ve gayret dolayısıyla teşekkür eden Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Bütün ülkemizde olduğu gibi ilimizde de Cenabı Allah'ın rahmet göstergelerinden biri olan karın bereketini yaşıyoruz. Elbette böyle bereketi olan bir durumun zahmeti de oluyor. Çok şükür ekiplerimizin gayretli çalışmaları sonucunda şu ana kadar vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşamadı. İlgili birim amirlerimizle birlikte gün boyu yaptığımız kontrollerde bütün yollarımızın ulaşıma açık olduğunu gördük. Şehrimizin zor coğrafi konumuna rağmen en üst noktalarda da incelemelerde bulunduk ve yollarımızın ulaşıma açık olduğunu gördük. Çalışmalar kapsamında ekiplerimize desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediyemiz ekiplerine de teşekkür ederim. Çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi.

(AA-SLH-Y)



09.01.2017 16:07:24 TSI

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