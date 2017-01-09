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Üniversite öğrencileri için 2017 yılı yaz stajı başvuruları başladı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - 2017 yaz stajını Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde yapmak isteyen Üniversite öğrencileri için başvurular başladı.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada; "Üniversitelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık alanında ,eğitim veren Fakülte ve Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin başvurularının kabul edileceği yaz dönemi stajı için başvurular 01 Ocak-28 Nisan 2017 Mesai bitimine kadar devam edecektir. Staj için öğrenciler okuldan alacakları resmi yazı ve yazacakları dilekçe ile İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunacaklardır" denildi.

Stajı kabul edilen öğrencilerin isimlerinin Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün sitesinden duyurulacağı öğrenildi.

(OD-MB-Y)



09.01.2017 16:08:06 TSI

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