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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan:

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:09
Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan:
Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan:
- ''2017 Gaziantep sanayisinin gelişim yılı olacak''

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - 2017 yılında devletin önemli destekler vererek sanayicinin yanında yer alacağını ifade eden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan bu destekler karşısında finans sektörleriyle bankacılarında sanayicinin yanında yer alması gerektiğini vurguladı.
Gaziantep'in sanayi alanındaki gelişiminin hız kesmeden devam edeceğine inandıklarını ifade eden TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu üyesi Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan devletin sanayicinin ve yeni yatırımların yanında yer aldığını ve 2017 yılında 250 milyar TL yeni yatırımlara ve sanayicilere destek verileceğini ifade ederek finans kuruluşları ve bankaların da sanayicilerin gelişmesi ve yeni yatırımlarını hızlandırması için aynı hassasiyeti göstereceklerine inandığını ifade etti. Erdoğan yaptığı değerlendirmede Gaziantep'in sanayi alanında Türkiye'nin gözde illeri arasında yer aldığını ve en fazla ihracat yapan iller arasında 5.sıraya yükseldiğine dikkat çekerek bu sonuçların kent için gurur verici olduğuna dikkat çekti. 2017 yılının Gaziantep için yatırım ve ihracat yılı olarak değerlendirdiğine de dikkat çeken Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan hükümetin bu yıl içerisinde devreye sokacağı desteklerin önemine de değinerek sanayici devlet işbirliğinin finans ve banka sektörleri tarafından da desteklenmesiyle hedeflenen başarının daha da büyüyeceğini sözlerine ekledi. Yeni uygulamalarla kredi kullanımında makine parkurları ve taşınmazlarında bankalar ve finans sektörleri için teminat olarak gösterilebilecek. Diğer taraftan proje bazlı hibe ve desteklerin de uygulamaya gireceği 2017 yılı sanayicilerimiz ve yatırımcılarımız gibi finans sektörü ve bankacıların da ellerini rahatlatacaktır. Gaziantep'in 2017 ihracat rakamının 7 milyar dolar olduğunu da sözlerine ekleyen Erdoğan bu hedeflerin yakalanmasının Gaziantep'i daha güçlü kılacağını, kent ekonomisini bütün boyutlarıyla etkileyeceğini ifade ederek toplumun bütün kesimlerini birlik ve beraberliğe davet etti.
Erdoğan yaptığı açıklamasında, "Gaziantep 188 ülke ile ticaret ilişkisi olan bir dünya kenti. Gaziantep'in sadece sanayi alanında değil, kültür, sanat, turizm ve diğer sektörlerde de gelişimini sağlamak elbette hepimizin ortak görevi. Sanayi alanındaki gelişme ve kalkınma kentimizin olduğu gibi ülkemizin de ekonomisini önemli oranda etkiliyor. 2017 yılında daha fazla yatırım yapılacağına, sanayicilerimizin AR-GE ve tasarıma yönelik daha fazla pay ayıracağına, finans ve bankacılık kuruluşlarının sanayicilerimizle ortak bir paydada buluşarak yatırımları en iyi şekilde destekleyeceklerine inanıyorum. Hükümetimiz 2017 yılında 250 milyar destek sağlayarak bütün sektörlerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlamaya yönelik adımlar atarken finans ve bankacılık sektörünün de burada kayıtsız kalmayacağını umuyorum. Başarı elbette hepimizin ortak başarısı olacaktır" dedi.
(BRN-Y)

09.01.2017 16:11:43 TSI
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