09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Galerici Yetki Belgesi olmadan noterde araç devri yapılamayacak

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:10
Galerici Yetki Belgesi olmadan noterde araç devri yapılamayacak
Galerici Yetki Belgesi olmadan noterde araç devri yapılamayacak

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Turan Bulut
Kamera : Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Oto Galericiler Derneği Başkanı Ekrem Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
Ziyarette yaptığı açıklamada Cumartesi günü Kayseri Oto Galericiler Sitesi'nde yapılacak olan genel kurulda aday olduklarını açıklayarak, "Ayın 14'ünde Cumartesi günü Kayseri Oto Galericiler Sitesi'nde bir seçim var. Olağan bir seçim, sitemizin yönetimini değiştiriyoruz. Ekip olarak yönetime aday oluyoruz. Birinci amacımız sitemizdeki esnafımızın sosyal hayatını nasıl geliştirebiliriz, daha sonra şehrimize bir sivil toplum örgütü olarak Kayseri'mize nasıl katkı verebiliriz, Toplumda galericiler adına yanlış olan algıyı yıkmak, ticareti düzeltmek. Bununla ili birçok amacımız var. Hatta Türkiye'de Galericiler Federasyonu'nu Kayseri'de başlattık. Buradaki amacımızın tamamı esnafımızın hak ve hukukunu korumak, aynı zamanda tüketicilerin hak ve hukukunu korumak. Toplumla barışık bir sivil toplum hareketi olarak var olmak istedik. Şu anki hedefimiz yine Türkiye'de ilk olan zamanında Kocasinan Belediye Başkanımız Bekir Yıldız'ın katkılarıyla Galericiler Sitesi yaptık, oranın çevre düzenlemesi, güvenliği sıkıntılarını bildiğimiz için bununla ilgili çözümlerimiz, ticari faaliyetlerimizin geliştirilmesi, Kayseri'nin ekonomik ve siyasi hayatıyla olsun göreve talip olduk" dedi.
"Galerici Yetki Belgesi olmadığı taktirde araç devri yapılamayacak"
Müşterilerin sıkıntılarını kurulacak disiplin kurulu ile çözüme kavuşmasını sağlayacaklarını kaydeden Şimşek, "Galerici Yetki Belgeniz olmadığı taktirde araç devri yapamayacaksınız" dedi. Şimşek, "Biz bir disiplin kurulu oluşturduk. Daha önce bunu biraz amatör yapıyorduk ama şimdi bizim sitemizden alışveriş yapıp da herhangi bir şekilde sıkıntısı olan vatandaşımızın mağduriyetleri, dilekçe ile sitemizi ulaştırıldığı taktirde oluşturduğumuz disiplin kurulunda çözeceğiz. Biz bir yasa çıkarttık kanun taslağı çıkarıldı, notere gittiğinizde Galerici Yetki Belgeniz olmadığı taktirde araç devri yapamayacaksınız. Bu devrim niteliğinde bir husus. Sonuçta hak ettiğimiz itibarı da bulacağız. Bu işi hak edenler yapacak. Ama bu süreç ne zaman olur bilmiyoruz. Ama bu dönem böyle olmayacak, siteler haricinde satılan araçların mali açıdan, ruhsat işleme açısından her türlü takibini yapacağız. Artık eskisi gibi olmayacak. Buna dönük de dışarıdaki sahipsiz, denetimsiz insanların yaptığı başıboş ticaretten kaynaklanan, faturası da galericilere kesilen yanlışlıkları düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şimşek'e genel kurul için başarılar diledi. Kösedağ, "Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Cumartesi günü yapılacak olan genel kurulda umarım Kayseri kazanır. Başarılar diliyorum" diye konuştu.
(TB-AÖ-Y)

09.01.2017 16:14:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kar Tatilini Erciyes'in Eteklerinde At Sürerek Değerlendirdi
YEREL

KAR TATİLİNİ ERCİYES'İN ETEKLERİNDE AT SÜREREK DEĞERLENDİRDİ
Develi'de 2017 yatırım ve hizmet yılı olacak
YEREL

DEVELİ'DE 2017 YATIRIM VE HİZMET YILI OLACAK
ERÜ Rektörü Güven'den &quot;10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü&quot; Mesajı
YEREL

ERÜ REKTÖRÜ GÜVEN'DEN "10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ" MESAJI
Başkan Palancıoğlu'ndan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN PALANCIOĞLU'NDAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Çocukların Tiyatrosu Büyükşehir'den
YEREL

ÇOCUKLARIN TİYATROSU BÜYÜKŞEHİR'DEN
Başkan Hiçyılmaz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten 10 Ocak Mesajı
YEREL

KESOB BAŞKANI AHMET ÖVÜÇ'TEN 10 OCAK MESAJI
ESDER Şube Başkanı Kemal Erçalık, &quot;Yüzümüzü Güldüren Hükümetimize Teşekkür Ederiz&quot;
YEREL

ESDER ŞUBE BAŞKANI KEMAL ERÇALIK, "YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜREN HÜKÜMETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"
Kayseri'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI

&quot;Darbe üstüne darbe&quot;
YEREL

"DARBE ÜSTÜNE DARBE"
Başkan Büyükkılıç, &quot;Haber alma özgürlüğü ile kıtalar arası mesafeler saniyelere dönüşmüştür&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ İLE KITALAR ARASI MESAFELER SANİYELERE DÖNÜŞMÜŞTÜR"
Aşılama Her Yıl 2 Milyon Çocuğun Ölümünü Engelliyor
YEREL

AŞILAMA HER YIL 2 MİLYON ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNÜ ENGELLİYOR
Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan Vali Kamçı'ya Ziyaret
YEREL

GÖNÜLLÜ KÜLTÜR KURULUŞLARI'NDAN VALİ KAMÇI'YA ZİYARET
&quot;Gazeteci, Vatan ve Milletten Yana Taraftır&quot;
YEREL

"GAZETECİ, VATAN VE MİLLETTEN YANA TARAFTIR"
Kocasinan Belediyesi, Öğrencilerde Vatan Sevgisi Pekiştiriyor
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERDE VATAN SEVGİSİ PEKİŞTİRİYOR
Mondi, Bellona ve İstikbal İSMOB Fuarı'na Yeni Ürünleriyle Katılacak
YEREL

MONDİ, BELLONA VE İSTİKBAL İSMOB FUARI'NA YENİ ÜRÜNLERİYLE KATILACAK
Başkan Çolakbayrakdar, &quot;Basın Çalışanları Halkın Sesidir&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "BASIN ÇALIŞANLARI HALKIN SESİDİR"
Gazetecilerde görülen en sık göz hastalığı: 'Bilgisayara bağlı görme sendromu'
YEREL

GAZETECİLERDE GÖRÜLEN EN SIK GÖZ HASTALIĞI: 'BİLGİSAYARA BAĞLI GÖRME SENDROMU'
Melikgazi'de Kesintisiz Ulaşım Devam Ediyor
YEREL

MELİKGAZİ'DE KESİNTİSİZ ULAŞIM DEVAM EDİYOR
Uzlaşma Görüşmelerinde Sona Yaklaşıldı
YEREL

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE SONA YAKLAŞILDI
Vali Kamçı'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı
YEREL

VALİ KAMÇI'DAN '10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ' MESAJI
KAYSO Başkanı Büyüksimitçi, &quot;Gelişim ve Kalkınma Sürecinde Gazetecilerin Büyük Bir Katkısı Vardır&quot;
YEREL

KAYSO BAŞKANI BÜYÜKSİMİTÇİ, "GELİŞİM VE KALKINMA SÜRECİNDE GAZETECİLERİN BÜYÜK BİR KATKISI VARDIR"
TYB Kayseri Şubesi Yönetimi Güven Tazeledi
YEREL

TYB KAYSERİ ŞUBESİ YÖNETİMİ GÜVEN TAZELEDİ
Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mustafa Altunel: &quot;Elleriniz cepte yürümeyin&quot;
YEREL

ÖZEL DÜNYAM HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI MUSTAFA ALTUNEL: "ELLERİNİZ CEPTE YÜRÜMEYİN"