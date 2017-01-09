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Eğitime 'yıldırım' destek

- Yıldırım Belediyesi okul bahçelerindeki karları temizliyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, okul bahçelerindeki karları temizleyerek, buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.

Yıldırım Belediyesi, oluşturduğu kriz merkezi ile günlerdir devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesine izin vermedi. 600 personel, 10 tuz serici robot, 4 manuel tuzlama aracı, 31 kar küreyici, 2 greyder, 2 loder, 1 ekskavatör, 3 iş makinesi ve 15 açık kasa araçtan oluşan karla mücadele ekibi, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren kesintisiz çalışıyor.

Ana arterlerde her hangi bir aksama yaşanmazken, ara sokaklıların büyük kısmı da 24 saat içerisinde açıldı. Cadde ve sokakların ardından, ilçedeki okulların bahçelerindeki karların temizlenmesine başlandı. Eğitim öğretime ara verilmesinin ardından okul bahçelerinde biriken karlar temizlenerek tuzlama yapıldı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Bursa'da son yıllarda bu kadar yoğun bir kar yağışı olmamıştı. Hazırlıklı olmamızın yanı sıra planlı çalışma ve mesai arkadaşlarımızın fedakarlığı sayesinde Yıldırım'da ciddi bir aksaklık yaşanmadı. Ana arterlerimiz hiç kapanmazken, ara sokaklarımızın büyük bir bölümünü de kısa bir sürede açtık" dedi.

(MŞ)



09.01.2017 16:13:49 TSI

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