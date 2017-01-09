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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Vali Çakacak, Gazeteciler Günü'nü kutladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:12
Vali Çakacak, Gazeteciler Günü'nü kutladı
- Mersin Valisi Özdemir Çakacak:
- "Basın kuruluşlarımızın demokrasiden yana tavır koyması, hainlerin emellerine ulaşamamasında büyük pay sahibi olmuştur"

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, "Mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda görevlerini zor şartlarda yerine getiren basın mensuplarımızın, ilkeli ve sorumlu habercilikten taviz vermeyerek, ülkemizde milli birliğimizin ve kardeşliğimizin muhafazasına ve daha da gelişmesine katkı sağlamaya devam etmelerinden büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.
Çakacak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, iletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte bilgiye ve habere erişim kanallarının arttığı ve hızlandığı günümüzde, basın mensuplarının demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak çok önemli bir görevi icra ettiğini vurguladı.
Günümüzde bilgi ve haberlerin en hızlı yayıldığı kanalların başında gelen sosyal medyanın, hayatımıza sağladığı kolaylıkların yanında yoğun bir bilgi kirliliğine sebebiyet vermesi ve kötü amaçlı kullanıma çok açık olması sebebiyle oldukça hassas bir noktada bulunduğuna dikkat çeken Çakacak, "Toplumda fitne ve fesat çıkarmaya yönelik provokasyonların önüne geçmek, bunu amaçlayan hainlerin emellerine ulaşmalarına mani olmak noktasında basın mensuplarımızın ilkeli, doğru ve tarafsız habercilik anlayışı ile yerine getirdikleri görevin ehemmiyeti daha da artmaktadır. Tarihimizde eşi görülmemiş bir ihanet ile devletimizin bekasına ve milletimizin kardeşliğine 15 Temmuz darbe girişimi ile kast eden hain odaklara karşı güvenlik güçlerimizin kahramanca karşı koyuşu, milletimizin dik duruşu yanında basın kuruluşlarımızın da demokrasiden yana tavır takınmaları, bu hainlerin emellerine ulaşamamasında büyük pay sahibi olmuştur" diye konuştu.
Medya kuruluşları ve basın mensuplarının, demokrasinin, milli ve manevi değerlerin yanında olmalarının, küresel şer odaklarının ve taşeron olarak kullandıkları terör örgütlerinin devlete ve millete karşı bugün de sürdürdükleri hain saldırılar ile amaçladıkları ortamın oluşması önünde büyük set olmaya devam ettiğini ifade eden Çakacak, şöyle devam etti; "Bu nedenle mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda görevlerini zor şartlarda yerine getiren basın mensuplarımızın, ilkeli ve sorumlu habercilikten taviz vermeyerek, ülkemizde milli birliğimizin ve kardeşliğimizin muhafazasına ve daha da gelişmesine katkı sağlamaya devam etmelerinden büyük memnuniyet
duyuyorum. Basın kuruluş ve mensuplarının bundan sonra da bu sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerine olan inancımla bütün basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."
(HSK-Y)

09.01.2017 16:13:50 TSI
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