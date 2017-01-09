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Kartal'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı sonucu sorun yaşayan vatandaşların imdadına Kartal Belediyesi yetişiyor.

Gün boyunca devam eden etkili kar yağışına karşı gereken önlemleri alan ve çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaştan gelen çağrılara göre mahallelerde kapalı yolları açarak tuzlama çalışması yapıyor. Özellikle acil durumdaki hastalar, hamileler ve hastaneye gitmesi gereken çocuklar için mahallelerde ara sokaklara anında müdahale eden ekipler, yoğun taleplere yetişmeye çalışıyor. Hürriyet, Cumhuriyet, Yakacık Yeni, Yakacık Çarşı ve Çavuşoğlu mahallelerinde çalışma yapan ekipler, yolda kalan araçlara da yardım etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmaları, 24 saat boyunca devam edecek.

(EY-SO-Y)



09.01.2017 16:22:07 TSI

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