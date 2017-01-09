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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Görme engelliler için sesleri kitap olacak

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:19
Görme engelliler için sesleri kitap olacak
Görme engelliler için sesleri kitap olacak
- Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan 'Sesim kitabın olsun' faaliyeti hayata geçti

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Manisa İl Mili Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan 'İyiliğe var mısın?' Projesi içinde hazırlanan 'Sesim kitabın olsun' faaliyeti hayata geçirildi. Etkinlikle Manisa'daki gönüllü öğrencilerin, görme engelli öğrenciler için kitap seslendirmesi hedefleniyor.
Faaliyet kapsamında engelliler için farkındalık oluşturmak, görme engellilerin ulaşacağı kitap sayısını arttırmak amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda gönüllü gençlerin Boğaziçi Üniversitesi'nin planlamış olduğu Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuarı GETEM'e müracaat ederek gönüllü okuyucu olmaları sağlanacak.
Fatih Anadolu Lisesi'nde yapılana 'Sesim kitabın olsun' faaliyetinin açılışına Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzmanı Dr. Ümit Atman katıldı.
Faaliyet kapsamında Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi tarafından pilot okullarda seminerler verileceği öğrenilirken açılışta ayrıca Manisa Anadolu Lisesi ve Halil Yurtseven İlkokulu'nda eğitim gören ve çeşitli derecelerde başarılar elde edilen görme engelli öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş yaptığı açıklamada, "Çevremizdeki dünyayı algılamak için kullandığımız temel bilgi kaynağı gözlerimizdir. Görme engelliler hayatın akışında birçok problemle karşılaşmaktadır. Toplum olarak bizlere düşen görev yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için çalışmaktır. Günümüz gençleri ise teknolojiyi çok iyi bilmekte ve teknolojik aletlerle çok uzun zaman geçirmektedir. Bu durum gençlerin çevresi ile olan sosyal ilişkilerini azaltmaktadır. Gençlerin bilgisayar, tablet ve cep telefonu ile geçirdikleri sürenin verimli kullanılması ve çevrelerinde yaşamları daha zor olan öğrencilere yardım etmesi hem görme engeli öğrencilere hem de genç lise öğrencilerimize büyük kazanımlar sağlayacaktır. Bu amaçla görme engelli bireylerimize yardımcı olabilmek ihtiyaç duydukları anda yardıma varız diyebilmek için 'Sesim Kitabın Olsun' faaliyeti hazırlanmıştır." dedi.
Öğrencilere bir sunum yapan Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Ümit Atman, engellilerin özellikle de görme engellilerin toplumda büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyerek etkinliğin farkındalık oluşturması açısından önemli olduğunu söyledi.
Faaliyet kapsamında gönüllü olacak öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi e-kütüphanesi olan GETEM'in kayıtlarında bulunan bin 400 kitaptan birini seslendirerek görme engellilerin ulaşabilecekleri kitap sayısının artmasına katkı sağlamış olacak.
(SC-Y)

09.01.2017 16:23:43 TSI
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