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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Karacabey Belediyesi karda kaza yapanlara ve yollarda mahsur kalanlara sahip çıktı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:21
Karacabey Belediyesi karda kaza yapanlara ve yollarda mahsur kalanlara sahip çıktı
Karacabey Belediyesi karda kaza yapanlara ve yollarda mahsur kalanlara sahip çıktı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Karacabey Belediyesi, yoğun kar yağışıyla teyakkuza geçti.
Belediye, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarda onlarca iş makinesiyle karla mücadele etti. Karacabey Belediyesi tarafından yolda mahsur kalan yüzlerce vatandaşa sıcak yemek ve barınma imkânı sağlanırken, kaza yapan bir yolcu otobüsündeki yolcular donmak üzereyken belediye ekiplerince ilçeye taşındı.
Marmara bölgesinde hayatı durma noktasına getiren kar yağışının artmasıyla birlikte alarm durumuna geçen Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, özellikle ana yollarda ulaşımın aksamaması için gece boyunca karla mücadele etti. Ulaşıma kapanan köy yolları ile Bursa - İzmir yolunda meydana gelen aksaklıklar için Bursa Büyükşehir ve Karayolları ile işbirliği yapan Karacabey Belediyesi, greyderler ile kar yığınlarını yolun dışına taşırken, riskli bölgelerde de tuzlama yaptı.
Öte yandan hafta sonu yollardaki çalışmaları bizzat yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa - İzmir yolu üzerinde yolda mahsur kalan vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Belediye Sahipsiz Hayvan Barınağı ekipleri de, sokak hayvanları ve diğer yabani hayvanlar için ilçenin belirli noktalarına yem bıraktı.
(MŞ)

09.01.2017 16:24:30 TSI
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