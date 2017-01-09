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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin:

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:25
AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin:
AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin:
- "Basın milletin ortak sesidir"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, basın çalışanlarının hak ve hürriyetlerini kazanarak, yasal teminat altına alınışının 68. yıl dönümünü kutladı.
Teknolojik gelişmelerle birlikte her geçen gün daha da çeşitlenen, etki alanı ve sorumluluğu artan basının halkı temsil ettiğini söyleyen Milletvekili Şahin, basın çalışanlarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı'nı kutladı. Milletvekili Şahin, basının devlet ile halk arasında bağ kurduğunu vurguladı. Şahin, "Basın, iletişimin en temel taşlarından biri ve demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarındandır. Toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynar. Bireyin haber alma hakkını sağlar ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapar. Çağın en dinamik mesleklerinden olan gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu bulunmaktadır. Türkiye'nin demokratikleşmesi, gelişmesi ve halkın bilinçlendirilmesi noktasında olduğu kadar, kurumlarla vatandaşlar arasında önemli bir köprü olması bakımından basınımızın büyük görev üstlendiği bilinen bir gerçektir. İlkeli ve tarafsız yayın anlayışından taviz vermeksizin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak çok önemli bir görevdir. Gazeteciler meslekleri gereği her zaman her yerde zor şartlarda çalışmayı ilke edinerek, hiç bir zaman yılmadan, usanmadan görevlerini ifa etmektedirler. Bu güzide ve meşakkatli mesleği ve basın camiasını, her zaman takdir ve saygıyla izlemeye devam etmekteyiz" dedi.
Günümüzde teknolojik gelişmeler sonucu bilgi çağında basının önemi daha da arttığını ifade eden Şahin, "Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkân sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiriyor. Diğer yandan, basınımızın bu önemli sorumluluklarını yerine getirebilmesi için, meslek etiğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi de gerekmektedir. Elbette her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden, yaşadığımız toplumla birlikte dünyadaki gelişmeleri bizlere ulaştıran gazetecilerin çalışma ve sosyal haklarının korunması, daha iyi imkânlara ulaştırılması da aynı oranda önem taşımaktadır" diyerek basın mensuplarını kutladı.
(AÇ)

09.01.2017 16:26:25 TSI
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