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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Sincik-Malatya Karayolu ulaşıma kapandı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:31
Sincik-Malatya Karayolu ulaşıma kapandı
Sincik-Malatya Karayolu ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Erkut
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik-Malatya Karayolu ve 13 köy yolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik Malatya Karayolu ve 13 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şahkulu, Taşkale, Çat-Düdan, Hüseyinli, Uğurlu, Şahinbeyler, Karaköse, Serince, Sakız, Balkaya, Arıkonak, Geçitli ve Aksu köyü ve bu köylere bağlı mezraların yolları ulaşıma kapandı. Kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışmalarına başlandı. 1 dozer, 2 greyder, 1 kepçe, 1 servis aracı ile yol açma çalışmalarına devam edildiği öğrenildi
(AE-BRN-Y)

09.01.2017 16:34:48 TSI
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